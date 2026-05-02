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Lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas de usar Ozempic

Suspender Ozempic puede traer cambios en apetito, peso y energía. ¿Qué dice la evidencia sobre estos efectos y por qué es clave hacerlo con supervisión médica?

Mayo 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young woman standing on bathroom scales, low section

Lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas de usar Ozempic

Karan Kapoor/Getty Images

Durante los últimos años, Ozempic ha pasado de ser un tratamiento indicado para la diabetes tipo 2 a convertirse en parte de conversaciones sobre control de peso. Su mecanismo —basado en la semaglutida, un análogo de GLP-1— regula el apetito, retrasa el vaciamiento gástrico y mejora el control glucémico, pero cuando se suspende, el cuerpo no se queda igual, sino que se reajusta. Spoiler alert: los resultados son temporales.

Uno de los primeros cambios que muchas personas reportan es el aumento del apetito. Esto no es percepción aislada, pues al retirar el fármaco, desaparece el efecto de saciedad prolongada que generaba. El resultado puede ser un regreso de las señales de hambre con mayor intensidad, lo que facilita comer más cantidad o con mayor frecuencia.

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En paralelo, es común observar recuperación de peso. Estudios clínicos con semaglutida han documentado que, tras la suspensión, parte del peso perdido tiende a recuperarse en los meses siguientes si no hay ajustes en alimentación y estilo de vida. No se trata de un efecto rebote mágico, sino de la pérdida del soporte farmacológico que ayudaba a mantener el déficit calórico.

A nivel metabólico, también pueden presentarse cambios. En personas con diabetes, la glucosa en sangre puede elevarse nuevamente si el tratamiento se interrumpe sin una alternativa médica. Esto responde a que el medicamento contribuía al control glicémico y al retirarlo, ese equilibrio depende otra vez de otros factores (dieta, actividad física y otros fármacos si están indicados).

Hay además síntomas digestivos que pueden reaparecer o modificarse. Algunas personas experimentan menos náusea o malestar —efectos secundarios frecuentes mientras se usa—, pero otras reportan digestiones más rápidas y sensación de vaciamiento gástrico acelerado en comparación con el ritmo más lento que induce la semaglutida.

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Los síntomas que aparecen cuando dejas ozempic

Pexels

El componente emocional tampoco es menor. Cambios en el apetito, el peso o la percepción corporal pueden generar frustración o ansiedad, especialmente si el medicamento se utilizaba con expectativas estéticas más que médicas. Este punto rara vez se aborda, pero es parte del proceso de ajuste.

Es importante subrayar algo clave: no existe una recomendación universal de suspender de golpe. La decisión de dejar Ozempic debe tomarse con supervisión médica, considerando el motivo por el que fue indicado y las condiciones individuales de cada persona. En algunos casos, se ajusta la dosis de forma gradual o se sustituye por otro tratamiento.

Integrar cambios sostenibles en alimentación, actividad física y hábitos es lo que realmente marca la diferencia al retirar este tipo de fármacos. Sin ese soporte, el cuerpo tiende a regresar a su punto de equilibrio previo.

Ozempic.jpg

Ozempic

Pexels

Más que ver la suspensión como un retroceso, conviene entenderla como una transición fisiológica. El cuerpo no falla: responde a la ausencia de un estímulo que antes modulaba funciones clave.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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