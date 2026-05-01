Lo que le pasa a tu piel y a tu cuerpo cuando usas una faja por horas

La faja ha pasado de ser una prenda ocasional a un básico cotidiano para muchas mujeres. Se usa para estilizar la silueta, acompañar looks ajustados o como parte de rutinas postparto y fitness, pero cuando el uso se extiende por varias horas al día —y de forma continua— el cuerpo empieza a responder. No siempre de la forma que se espera.

En la piel, el primer impacto es directo. La combinación de presión constante, fricción y acumulación de humedad crea un entorno propicio para irritaciones. Es común observar enrojecimiento, marcas persistentes e incluso brotes tipo acné corporal en zonas como abdomen, cintura y espalda baja. Esto ocurre porque la piel no puede respirar con normalidad y los poros se obstruyen. Si la prenda no es transpirable o se reutiliza sin el lavado adecuado, el riesgo de infecciones cutáneas aumenta.

También hay un efecto térmico. Las fajas elevan la temperatura local de la piel, lo que incrementa la sudoración. Aunque esto erróneamente puede percibirse como pérdida de grasa, en realidad es pérdida de líquidos. El peso que se reduce tras usarla durante horas suele recuperarse al rehidratarse. No hay evidencia científica que respalde que el uso de fajas por sí solo reduzca grasa corporal.

A nivel muscular, el uso prolongado puede generar dependencia. Al ofrecer soporte externo constante, los músculos del core —especialmente abdominales y zona lumbar— disminuyen su activación natural. Con el tiempo, esto puede traducirse en menor tono muscular y una sensación de debilidad cuando no se utiliza la prenda. En lugar de fortalecer, puede limitar el trabajo que el cuerpo debería hacer por sí mismo.

La respiración también se ve afectada. Una faja ajustada restringe la expansión completa del diafragma, lo que favorece una respiración más superficial. Esto puede provocar fatiga, sensación de falta de aire en actividades cotidianas e incluso mareo en casos más extremos. En entrenamientos, este factor es especialmente relevante ya que limita el rendimiento y la oxigenación adecuada de los músculos.

En el sistema digestivo, la presión continua sobre el abdomen puede interferir con procesos normales. Algunas personas reportan reflujo, digestión más lenta o incomodidad después de comer. Esto tiene sentido, el estómago y los intestinos están siendo comprimidos, lo que altera su funcionamiento habitual.

Eso no significa que la faja sea un enemigo absoluto. En contextos específicos —como uso médico, recuperación postquirúrgica o momentos puntuales— puede tener una función clara y beneficiosa. El problema aparece cuando se convierte en una solución permanente para moldear el cuerpo.

No hay evidencia de que la faja te ayude a bajar de peso Pinterest

Si se decide usarla, hay formas más inteligentes de hacerlo como limitar el tiempo de uso, elegir materiales transpirables, evitar tallas excesivamente ajustadas y no depender de ella como sustituto del entrenamiento o la alimentación. El cuerpo no necesita ser comprimido para obtener resultados, lo que sí necesita estímulo, descanso y consistencia.

Más que prohibirla, se trata de entenderla. Porque cuando se usa sin contexto, la faja no transforma el cuerpo, solo lo condiciona temporalmente, mientras deja efectos que sí pueden quedarse más tiempo del que imaginas.