Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Lo que le pasa a tu piel y a tu cuerpo cuando usas una faja por horas

Presión constante, calor y cambios en la respiración: usar faja por largos periodos tiene efectos reales en la piel y el cuerpo que conviene entender antes de integrarla a la rutina

Mayo 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2024 Met Gala: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals

Lo que le pasa a tu piel y a tu cuerpo cuando usas una faja por horas

Lexie Moreland/WWD via Getty Images

La faja ha pasado de ser una prenda ocasional a un básico cotidiano para muchas mujeres. Se usa para estilizar la silueta, acompañar looks ajustados o como parte de rutinas postparto y fitness, pero cuando el uso se extiende por varias horas al día —y de forma continua— el cuerpo empieza a responder. No siempre de la forma que se espera.

En la piel, el primer impacto es directo. La combinación de presión constante, fricción y acumulación de humedad crea un entorno propicio para irritaciones. Es común observar enrojecimiento, marcas persistentes e incluso brotes tipo acné corporal en zonas como abdomen, cintura y espalda baja. Esto ocurre porque la piel no puede respirar con normalidad y los poros se obstruyen. Si la prenda no es transpirable o se reutiliza sin el lavado adecuado, el riesgo de infecciones cutáneas aumenta.

También te interesa...
té verde para la piel
Belleza
Té verde: los dermatólogos confían en esta bebida para una lucir piel más joven
Noviembre 07, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-413.jpg
Wellness
Cambia tus hábitos alimenticios
Enero 25, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

También hay un efecto térmico. Las fajas elevan la temperatura local de la piel, lo que incrementa la sudoración. Aunque esto erróneamente puede percibirse como pérdida de grasa, en realidad es pérdida de líquidos. El peso que se reduce tras usarla durante horas suele recuperarse al rehidratarse. No hay evidencia científica que respalde que el uso de fajas por sí solo reduzca grasa corporal.

A nivel muscular, el uso prolongado puede generar dependencia. Al ofrecer soporte externo constante, los músculos del core —especialmente abdominales y zona lumbar— disminuyen su activación natural. Con el tiempo, esto puede traducirse en menor tono muscular y una sensación de debilidad cuando no se utiliza la prenda. En lugar de fortalecer, puede limitar el trabajo que el cuerpo debería hacer por sí mismo.

La respiración también se ve afectada. Una faja ajustada restringe la expansión completa del diafragma, lo que favorece una respiración más superficial. Esto puede provocar fatiga, sensación de falta de aire en actividades cotidianas e incluso mareo en casos más extremos. En entrenamientos, este factor es especialmente relevante ya que limita el rendimiento y la oxigenación adecuada de los músculos.

En el sistema digestivo, la presión continua sobre el abdomen puede interferir con procesos normales. Algunas personas reportan reflujo, digestión más lenta o incomodidad después de comer. Esto tiene sentido, el estómago y los intestinos están siendo comprimidos, lo que altera su funcionamiento habitual.

Eso no significa que la faja sea un enemigo absoluto. En contextos específicos —como uso médico, recuperación postquirúrgica o momentos puntuales— puede tener una función clara y beneficiosa. El problema aparece cuando se convierte en una solución permanente para moldear el cuerpo.

faja (1).jpg

No hay evidencia de que la faja te ayude a bajar de peso

Pinterest

Si se decide usarla, hay formas más inteligentes de hacerlo como limitar el tiempo de uso, elegir materiales transpirables, evitar tallas excesivamente ajustadas y no depender de ella como sustituto del entrenamiento o la alimentación. El cuerpo no necesita ser comprimido para obtener resultados, lo que sí necesita estímulo, descanso y consistencia.

Más que prohibirla, se trata de entenderla. Porque cuando se usa sin contexto, la faja no transforma el cuerpo, solo lo condiciona temporalmente, mientras deja efectos que sí pueden quedarse más tiempo del que imaginas.

Fajas Cuerpos reales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-cristian-rojas-8447062.jpg
Wellness
Lo que realmente aporta el jugo verde a tu rutina fit
Mayo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6942986.jpg
Wellness
Qué le pasa a tu cuerpo cuando te bañas en aguas termales
Abril 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fresh beetroot juice in glass and bottle on wooden board
Wellness
El jugo natural que te ayuda a sobrellevar mejor el periodo menstrual
Abril 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2026-04-24 094008 (1).png
Wellness
El espejo octagonal mejora la energía de tu oficina, según el feng shui y Miranda Priestly
Abril 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-tugay-aydin-3209475-5652407.jpg
Wellness
Esto es lo que pasa con tu rostro cuando bajas de peso con Ozempic
La pérdida de grasa corporal también impacta en la cara; especialistas explican qué cambios pueden aparecer y cómo manejarlos sin comprometer la salud de la piel
Abril 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-vitalyagorbachev-12915525.jpg
Wellness
Esta es la hora exacta para irte a dormir, según la ciencia
El horario en que te acuestas influye directamente en la calidad del sueño y en cómo responde tu cuerpo al descanso. Esto es lo que indican los estudios sobre el momento más adecuado para dormir
Abril 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-7814791.jpg
Wellness
Cepillos de drenaje linfático: ¿realmente funcionan?
El cepillado en seco promete mejorar la circulación y la apariencia de la piel, pero su alcance es más limitado de lo que suele decirse
Abril 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-1280339057.jpg
Wellness
Tu playlist favorita impacta en tu bienestar físico y mental
Lo que eliges escuchar no solo acompaña tu rutina: influye en tu estado emocional, tu concentración y la forma en que responde tu cuerpo
Abril 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García