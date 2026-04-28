Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la IA

Una proyección digital vuelve a colocar a Michael Jackson en el presente ya que la curiosidad generada por el estreno de su biopic nos puso a imaginar cómo luciría el rey del pop en 2026. Se trata de una posibilidad visual construida con tecnología. La imagen propone un rostro que no existió, pero que hace fantasear a los fans de Michael Jackson con una apariencia envejecida que sólo ocurre en ese universo imaginario.

El punto de partida es reconocible. La estructura facial mantiene pómulos marcados, mandíbula estrecha y proporciones afinadas, pero la edad introduce variaciones inevitables y naturales por el paso del tiempo. Las líneas de expresión aparecen sin exageración, sobre todo alrededor de los ojos y la boca, y cambian la lectura general del rostro.

El cabello, más largo y con canas visibles, suaviza la silueta. En la imagen generada con IA no hay un intento por borrar la edad; al contrario, se integra como parte del evidente paso del tiempo en los característicos rizos del rey del pop.

La mirada también se redefine. Sigue siendo directa, pero pierde intensidad por las arrugas cercanas a los ojos, aunque se vuelve más fija y directa. Es un cambio sutil, pero suficiente para alterar la percepción completa del rostro.

En términos de estilismo, la elección es precisa. Prendas oscuras, cortes limpios, sin elementos que quiten el protagonismo del rostro que a millones de personas nos hubiera gustado ver y no sólo imaginar a través de herramientas digitales. Todo está pensado para sostener la imagen de un icono que revolucionó la historia de la música y el baile. La estética permanece, pero sin el énfasis escénico que caracterizaba muchas de sus apariciones públicas.

Así luciría Michael Jackson actualmente según la IA Gemini

Más que una reconstrucción exacta —que no es posible—, la imagen funciona como una interpretación y una posibilidad de explorar cómo habría evolucionado una identidad visual que, en vida, nunca fue estática.

La inteligencia artificial no responde con certeza, simplemente propone una ilusión que los fans de Michael Jackson perdieron aquel 25 de junio de 2009 cuando murió.