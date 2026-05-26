Todo lo que sabemos sobre la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz

Lo más raro de la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz no es lo rápido que avanzó, sino lo poco que ambos han intentado convertirla en espectáculo. En una época donde muchas parejas famosas documentan absolutamente todo —viajes, aniversarios, compromisos y hasta pruebas de vestido— ellos han hecho exactamente lo contrario. Las apariciones públicas han sido mínimas, casi nunca hablan del tema y aun así cada fotografía termina generando conversación inmediata. Esa discreción es justamente lo que ahora vuelve tan interesante todo lo que rodea su posible boda.

Los rumores crecieron después de que Zoë Kravitz comenzara a aparecer con un anillo de diamante visible durante abril de 2026. Poco después, distintos medios estadounidenses comenzaron a reportar que la pareja efectivamente está comprometida y ya piensa en una ceremonia privada para finales de año.

Según las versiones más repetidas, la idea sería hacer una boda pequeña en Reino Unido cerca de Navidad, pero lejos de una celebración gigantesca estilo Hollywood. Y honestamente, encaja bastante con la estética pública que ambos construyeron desde que comenzaron a salir en 2025.

Harry Styles lleva años alejándose del modelo clásico de celebridad hiperexpuesta. Incluso durante sus giras más grandes, la sensación era que protegía muchísimo su vida privada. Zoë Kravitz, por otro lado, siempre ha manejado una imagen extremadamente reservada y bastante anti-espectáculo. Por eso resulta difícil imaginar una boda llena de exclusivas o contenido viral.

También llama la atención que varios reportes hablen de dos posibles ceremonias: una en Reino Unido y otra más íntima en Nueva York. La idea tiene sentido considerando que Zoë Kravitz mantiene una conexión muy fuerte con Nueva York y con el círculo creativo que rodea a su familia.

Más allá del evento en sí, parte de la conversación gira alrededor de cómo esta pareja terminó convirtiéndose en una referencia estética bastante inesperada. Los looks relajados de ambos —mucho Saint Laurent, sastrería suave, prendas vintage, gafas oscuras y siluetas poco rígidas— construyeron una imagen muy distinta a la de otras parejas pop recientes. Incluso cuando aparecen vestidos de lujo, rara vez se sienten excesivamente producidos.

Eso probablemente influirá muchísimo en la boda. Si realmente sucede este invierno, es difícil imaginar un evento tradicional lleno de maximalismo nupcial. Todo apunta más hacia algo minimalista, artístico y bastante silencioso visualmente.

También existe curiosidad alrededor del vestido. Zoë Kravitz lleva años moviéndose entre transparencias limpias, líneas rectas y referencias noventeras muy precisas. Por eso mucha gente espera un vestido mucho más cercano al minimalismo sensual de los 90 que a un diseño romántico clásico.

Con Harry Styles pasa algo similar. Su relación con la moda siempre estuvo más conectada con sastrería relajada, referencias rock y piezas vintage que con códigos tradicionales masculinos de ceremonia. Eso hace pensar que, si hay boda, probablemente también habrá una lectura menos rígida del tailoring masculino.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente detalles concretos.