5 señales de demencia frontotemporal, enfermedad que padece Bruce Willis

La demencia frontotemporal suele generar confusión porque no se parece a la imagen que muchas personas tienen de una enfermedad neurodegenerativa. A diferencia de otros tipos de demencia, los cambios iniciales no siempre están relacionados con olvidar nombres, fechas o conversaciones. En muchos pacientes, lo primero que cambia es la personalidad. El comportamiento empieza a sentirse distinto, menos regulado o emocionalmente extraño, y justamente por eso las señales suelen interpretarse como estrés, agotamiento, depresión o incluso problemas de carácter.

Desde que la familia de Bruce Willis habló públicamente sobre su diagnóstico, la conversación alrededor de esta enfermedad se volvió mucho más visible. Y una de las cosas que más llamó la atención entre especialistas fue precisamente eso: muchas personas no saben identificar sus síntomas tempranos porque no encajan con la idea tradicional de pérdida de memoria.

La demencia frontotemporal afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, áreas relacionadas con conducta, lenguaje, control emocional y toma de decisiones. Por eso los cambios pueden sentirse más psicológicos o sociales antes que cognitivos.

Estas son algunas de las señales que suelen aparecer primero.

Cambios bruscos de personalidad o comportamiento

Una de las señales más frecuentes es notar que alguien comienza a actuar de manera muy distinta a como era normalmente. Puede haber impulsividad, comentarios inapropiados, irritabilidad repentina o pérdida de empatía. Algunas personas se vuelven emocionalmente más frías; otras pierden filtros sociales que antes sí tenían.

Lo complicado es que estos cambios muchas veces se interpretan como “está pasando por una etapa difícil” o “simplemente cambió”. La diferencia es que aquí el patrón suele intensificarse y mantenerse en el tiempo.

Dificultad para encontrar palabras o seguir conversaciones

En ciertos casos, la enfermedad comienza afectando el lenguaje. La persona puede detenerse constantemente buscando palabras simples, usar términos incorrectos o tener problemas para seguir una conversación fluida.

No necesariamente se trata de olvidar información, sino de una alteración en cómo el cerebro procesa y organiza el lenguaje. A veces el habla se vuelve más lenta o repetitiva incluso en personas que antes se comunicaban con facilidad.

Conductas repetitivas o rutinas rígidas

Otro síntoma frecuente es desarrollar comportamientos repetitivos muy marcados. Puede ser repetir frases, hacer los mismos movimientos constantemente o apegarse de manera extrema a rutinas específicas.

También puede aparecer una fijación poco habitual con ciertos alimentos, horarios o actividades. En algunos pacientes incluso cambian los hábitos alimenticios y aumenta el consumo compulsivo de azúcar o carbohidratos.

Falta de juicio o decisiones poco habituales

La demencia frontotemporal puede alterar la capacidad para medir consecuencias sociales, económicas o emocionales. Algunas personas empiezan a gastar dinero impulsivamente, actuar sin precaución o tomar decisiones completamente fuera de su conducta habitual.

Eso suele generar conflictos familiares porque el entorno interpreta esas acciones como irresponsabilidad o desinterés, cuando en realidad existe un deterioro neurológico detrás.

Pérdida de interés emocional

Aunque muchas personas relacionan la demencia con confusión o tristeza, en este caso puede aparecer algo diferente como una apatía profunda. La persona deja de involucrarse emocionalmente en situaciones que antes le importaban. Ya no muestra entusiasmo, iniciativa o reacción afectiva frente a eventos importantes.

Ese distanciamiento puede confundirse fácilmente con depresión, agotamiento o desconexión emocional, especialmente en etapas tempranas.

Una de las razones por las que esta enfermedad resulta tan difícil de detectar es que sus síntomas suelen parecer problemas cotidianos amplificados. No siempre hay una señal dramática o inmediata. Muchas veces el entorno tarda meses o años en notar que existe un patrón real detrás de esos cambios.

Por eso los especialistas insisten tanto en observar alteraciones persistentes de conducta, lenguaje o personalidad que no tengan una explicación clara y que afecten la vida diaria. Detectar esas señales temprano no cambia completamente la evolución de la enfermedad, pero sí puede ayudar a buscar apoyo médico, entender lo que ocurre y reducir parte de la incertidumbre que suele rodear estos diagnósticos.