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Amber Heard celebra su cumpleaños número 40

Entre viajes discretos y una dinámica familiar consolidada, Amber Heard llega a los 40 en un momento distinto, marcado por decisiones más íntimas que públicas

Abril 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
69th Taormina Film Festival - Day 2

Amber Heard celebra su cumpleaños número 40

Ernesto Ruscio/Getty Images

Cumplir 40 no siempre viene acompañado de grandes celebraciones públicas. En el caso de Amber Heard, la fecha parece alinearse más con un momento personal que con una reaparición escandalosa. Lejos de premieres, alfombras rojas o anuncios profesionales, la actriz atraviesa esta etapa desde un lugar mucho más discreto.

Amber Heard ha sido vista en la Costa Brava, España, acompañada de sus hijos: Oonagh Paige, nacida en 2021, y los gemelos Agnes y Ocean, quienes llegaron en 2025. No se trata de una aparición planeada ni de una estrategia mediática, sino de imágenes que muestran una rutina distinta tras algunos años de ruido y ascedio. Entre paseos tranquilos, ropa funcional y una dinámica completamente centrada en la maternidad, así celebra la actriz.

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Este cambio no es menor si se observa el contexto de los últimos años. Su nombre estuvo vinculado a uno de los procesos legales más mediáticos de la industria tras su relación con Johnny Depp, a quien conoció durante el rodaje de Los diarios del ron. El juicio por difamación en 2022 no solo marcó un punto de inflexión en su carrera pública, sino que también redefinió la forma en la que Amber Heard decidió gestionar su exposición.

Desde entonces, su presencia ha sido mucho más selectiva. Ha reducido apariciones públicas, ha evitado declaraciones constantes y ha optado por una vida más reservada, lejos del ritmo habitual de Hollywood. Su traslado a Europa y la construcción de una rutina familiar estable parecen formar parte de esa misma decisión.

Cumplir 40 años en este contexto, no se presenta como un momento de reinvención visible, sino como la consolidación de una rutina silenciosa y alejada del espectáculo. No hay anuncios de proyectos ni campañas alrededor de la celebración. Lo que sí hay es una imagen clara: una actriz que prioriza su entorno cercano y que ha redefinido su relación con la esfera pública.
Esto no implica una desaparición profesional, sino un cambio de ritmo. Amber Heard sigue vinculada al cine, pero ya no desde la lógica de la hiperexposición. Su narrativa actual se construye desde otro lugar.

Las imágenes en la Costa Brava no cuentan una historia espectacular, y quizá por eso resultan más reveladoras. No hay intención de construir un momento icónico. Lo que aparece es otra cosa: una etapa donde lo personal deja de ser un complemento y se convierte en el eje.

A los 40, Amber Heard no está intentando recuperar atención. Está, más bien, administrándola de forma distinta.

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