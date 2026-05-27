“Tuvimos momentos difíciles”: el mensaje del hijo de Isak Andic tras la muerte del fundador de Mango

Las familias detrás de grandes marcas de lujo casi siempre construyen una imagen extremadamente controlada. Se habla de expansión, negocios, patrimonio y éxito corporativo, pero rara vez aparecen emociones reales o conflictos personales dentro de la conversación pública. Por eso la carta difundida por Jonathan Andic llamó tanto la atención en España, pues no parecía un comunicado empresarial tradicional. Sonaba más cercana a una respuesta personal escrita desde el desgaste, la presión mediática y una necesidad evidente de defenderse públicamente.

La muerte de Isak Andic, fundador de Mango, inicialmente había sido tratada como un accidente ocurrido durante una excursión en Montserrat en diciembre de 2024, pero el caso tomó otro rumbo después de que las autoridades españolas reabrieran la investigación por nuevas inconsistencias detectadas durante el proceso. Desde entonces, el foco mediático alrededor de la familia creció muchísimo.

En medio de ese contexto, Jonathan Andic decidió emitir una carta donde abordó tanto las acusaciones en su contra como la relación que mantenía con su padre. La frase que más ha resonado en las últimas horas fue probablemente una de las más humanas del texto: “Tuvimos momentos difíciles”. La declaración llamó la atención porque rompía con la narrativa perfecta que normalmente rodea a las grandes dinastías empresariales.

Jonathan Andic explicó que, como ocurre en muchas familias, atravesaron etapas complicadas, aunque aseguró que esos problemas habían sido superados con esfuerzo y ayuda. También insistió en que las acusaciones en su contra son “graves, injustas e infundadas”, además de afirmar que existe una versión pública de los hechos construida desde información descontextualizada.

Más allá del aspecto judicial, el caso empezó a generar interés por otra razón: la forma en que una familia asociada durante décadas con una de las marcas más exitosas de moda española terminó exponiendo públicamente tensiones personales, duelo y fracturas internas.

Eso cambia completamente el tono de la historia. Ya no se trata únicamente del fundador multimillonario detrás de Mango, sino de una estructura familiar enfrentando presión mediática mientras intenta proteger reputación, legado y estabilidad empresarial al mismo tiempo.

El inesperado giro sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango Getty images

También resulta interesante cómo Jonathan Andic eligió comunicarse. El texto evita el lenguaje frío corporativo que normalmente aparece en este tipo de situaciones. En lugar de centrarse únicamente en abogados o estrategia legal, introduce emociones, recuerdos familiares y referencias directas a la relación con su padre. Esa mezcla hace que la carta se perciba mucho más personal y vulnerable que un comunicado clásico de crisis.

La historia además golpea especialmente porque Mango siempre proyectó una imagen bastante discreta comparada con otras grandes compañías de moda europeas. Isak Andic construyó durante décadas una reputación de empresario reservado, poco dado al espectáculo mediático y muy distante del perfil de celebridad empresarial.

Por eso el contraste actual resulta tan fuerte. Una marca asociada con control visual, expansión global y estabilidad corporativa terminó vinculada a una conversación pública marcada por investigaciones, cartas personales y especulación mediática.

Jonathan Andic también anunció su salida temporal de responsabilidades dentro de la empresa mientras enfrenta el proceso judicial. Ese movimiento reforzó todavía más la sensación de que el caso dejó de ser únicamente un asunto privado para convertirse en un tema con implicaciones familiares, mediáticas y empresariales.

MANGO Getty images

Mientras la investigación continúa en España, la carta terminó funcionando como algo más que una simple declaración legal. Fue la primera vez que uno de los herederos del fundador de Mango habló públicamente sobre una relación familiar que hasta ahora había permanecido completamente fuera del foco.