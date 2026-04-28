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Seis universos, una mujer: el nuevo manifiesto de O Media con Vanessa Huppenkothen

Abril 28, 2026 • 
Caras
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¡Abran paso a Vanessa Huppenkothen! La nueva campaña de O Media se revela como una declaración editorial que redefine el papel de sus revistas de lujo en la vida contemporánea: no solo como referentes de estilo, sino como espejos de identidad.

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En esta propuesta, Vanessa encarna a la mujer moderna en todas sus dimensiones. Porque hoy, ser una sola versión de una misma es quedarse corta. Somos múltiples, cambiantes, complejas. Y es ahí donde los seis universos editoriales de O Media cobran sentido: Caras, Caras Travel, Cosmopolitan, Vanidades, Esquire y Harper’s Bazaar.

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Cada título representa una faceta distinta: la sofisticación social, el espíritu viajero, la audacia, la elegancia atemporal, la visión contemporánea y el lujo en su máxima expresión. Juntos, construyen una guía integral para cada versión de la mujer que los habita, ofreciendo contenido curado que inspira, informa y eleva.

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Esta campaña también pone en valor el expertise detrás de cada imagen y cada historia. La curaduría editorial, el styling, las fotografías y el video fueron concebidos por reconocidos expertos de la industria creativa, colaboradores cercanos de O Media que conocen y entienden profundamente el ADN de cada uno de sus títulos. Su mirada no solo interpreta tendencias, sino que las traduce en narrativas visuales coherentes, aspiracionales y fieles al espíritu de cada publicación.

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En un entorno dominado por lo inmediato, estas revistas se consolidan como un refugio tangible donde el papel cobra vida. Más que páginas, son experiencias sensoriales que invitan a detenerse, a observar y a reconectar. Porque el verdadero lujo ya no está solo en lo que se posee, sino en cómo se vive cada momento.

Esta campaña no solo celebra a la mujer moderna; la entiende, la acompaña y la proyecta. Y nos recuerda que, en cada página, existe una versión de nosotros mismos esperando ser descubierta.

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