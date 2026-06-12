Belinda deslumbra con una extraordinaria selección de Jacob & Co. en la inauguración del Mundial 2026

Belinda volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes en materia de estilo dentro de la escena latinoamericana. Durante una presentación que captó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo, la artista mexicana brilló sobre el escenario acompañada por Los Ángeles Azules, interpretando el exitoso tema “Por Ella”.

Para una ocasión de esta magnitud, la cantante eligió una excepcional selección de Alta Relojería y Alta Joyería de Jacob & Co., piezas que reflejaron la perfecta unión entre sofisticación, artesanía y carácter.

El centro de todas las miradas fue el espectacular Brilliant Flying Tourbillon Rubies, una creación de Alta Relojería realizada en oro rosa que encarna el savoir-faire de la firma. La pieza destaca por un impresionante engaste invisible de 338 rubíes talla baguette distribuidos entre la caja y la esfera, complementados por un elegante rubí cabujón en la corona.

Más allá de su extraordinaria estética, el reloj alberga el calibre manufactura JCAM43 de cuerda manual, equipado con un Flying Tourbillon de un minuto y una reserva de marcha de 42 horas. Los puentes del movimiento, decorados con 252 diamantes talla brillante, aportan una dimensión adicional de luminosidad a una pieza que combina precisión mecánica y excelencia artesanal.

Para completar su estilismo, Belinda apostó por una impactante selección de Alta Joyería integrada por el collar Key Cuff Choker With Chain and Key y los aretes Infinia Baguette Cut Pink Sapphires.

El collar, elaborado en oro blanco, destaca por un extraordinario engaste de 1,012 diamantes blancos talla brillante con un peso total de 21.85 quilates. Los aretes, realizados en oro rosa, incorporan 12.85 quilates de zafiros rosas talla baguette y 6.00 quilates de diamantes talla brillante, creando un delicado contraste de color y luz.

La combinación de estas excepcionales creaciones aportó un brillo único a una de las apariciones más comentadas de la artista, reafirmando su capacidad para fusionar moda, música y lujo con una naturalidad inconfundible.

Con esta elección, Belinda no solo confirmó su afinidad por las piezas de alta manufactura, sino también su lugar como una de las personalidades que mejor representan el encuentro entre la creatividad contemporánea y el universo de la Alta Joyería y la Alta Relojería.