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Lo que guardaba Marilyn Monroe en su vida privada ahora podrá verse por primera vez

El centenario del nacimiento de la actriz coincide con una serie de subastas que reúnen desde documentos escritos de su puño y letra hasta artículos de belleza y fotografías que permanecieron fuera de la mirada pública durante décadas

Junio 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Revelan videos de Marilyn Monroe

Lo que guardaba Marilyn Monroe en su vida privada ahora podrá verse por primera vez

Getty images

Las grandes estrellas de Hollywood suelen quedar atrapadas en una imagen fija. El público recuerda las películas, los vestidos, las fotografías más reproducidas y las escenas que se convierten en parte de la cultura popular. Lo que rara vez sobrevive con la misma fuerza son los objetos cotidianos: las cosas que acompañaban la vida real detrás del personaje. Quizá por eso las subastas relacionadas con figuras históricas generan tanta fascinación. No se trata únicamente de adquirir una pieza de colección, sino de acercarse a una dimensión mucho más personal de alguien cuya imagen parecía pertenecer al mundo entero.

A cien años del nacimiento de Marilyn Monroe, varias casas de subastas han preparado ventas especiales centradas en objetos vinculados a la actriz. La coincidencia de fechas no es casual. El aniversario ha renovado el interés por una figura que continúa ocupando un lugar singular dentro de la historia del cine, la moda y la cultura popular.

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Entre las iniciativas previstas para junio destaca una subasta organizada por la firma Bonhams bajo el título Icons of Fashion, programada del 7 al 16 de junio. La selección incluye prendas que formaron parte del guardarropa de la actriz y que permiten observar una faceta menos conocida de su relación con la moda. Más allá de las imágenes promocionales o las apariciones públicas, estas piezas ayudan a reconstruir aspectos de su vida cotidiana y de su estilo personal.

Por su parte, Julien’s Auctions ha preparado dos eventos distintos relacionados con Marilyn Monroe. El primero está previsto para el 1 de junio, fecha en la que nació la actriz. Entre los lotes anunciados figuran materiales manuscritos y documentos asociados a su vida personal. Uno de los artículos que más interés ha despertado es un cheque fechado el 5 de febrero de 1952, escrito con tinta azul por la propia actriz. También se encuentran piezas de correspondencia y recuerdos vinculados a personas de su círculo de admiradores.

La segunda venta organizada por la misma casa tendrá lugar el 4 de junio y pone el foco en material visual poco conocido. Fotografías inéditas forman parte de la selección, ofreciendo nuevas perspectivas sobre una figura cuya imagen parecía haber sido examinada desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, el atractivo de esta subasta no termina ahí.

Entre los objetos anunciados también aparecen elementos procedentes de su última residencia en Los Ángeles. A diferencia de los grandes recuerdos cinematográficos, estos artículos permiten observar aspectos mucho más íntimos de su entorno doméstico. A ello se suman productos de belleza que utilizó personalmente, incluyendo cosméticos relacionados con su rutina diaria frente al espejo.

La relevancia de estas ventas no radica únicamente en el valor económico que puedan alcanzar los lotes. También reflejan cómo la curiosidad alrededor de Marilyn Monroe continúa evolucionando. Décadas después de su muerte, el interés ya no se limita a sus películas o a las fotografías que definieron una época. Existe una búsqueda constante por entender quién era fuera del set, qué objetos conservaba, qué escribía, qué guardaba en casa y cuáles eran los detalles que formaban parte de su vida lejos de las cámaras.

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