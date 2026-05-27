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Moda

Guess House 2026: dos décadas floreciendo en México

Mayo 26, 2026 • 
Harper’s Bazaar
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La moda no solo se viste, también se habita. Y eso fue precisamente lo que logró la celebración de los 20 años de GUESS en México con la apertura de la espectacular Guess House 2026, una experiencia inmersiva instalada en una elegante casona en el corazón de la Ciudad de México, donde la firma celebró dos décadas floreciendo en el país.

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Bajo el concepto “20 años floreciendo en México”, la maison transformó cada habitación en un recorrido sensorial por la historia, el legado y la evolución estética de una de las marcas más icónicas del fashion lifestyle internacional. La instalación floral monumental inspirada en la Camden Bag elevó la experiencia con un statement visual que reflejó el espíritu aspiracional, femenino y sofisticado de la marca.

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Directamente rescatado de los archivos de GUESS, el bolso de hombro Camden regresa como un verdadero clásico de culto que revive la energía icónica de la moda de principios de los 2000, una era donde la actitud y la elegancia definían cada accesorio.

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La primera sala funcionó como una cápsula del tiempo. Ahí, los asistentes conocieron el origen de la firma fundada por los hermanos Maurice Marciano, Georges Marciano, Armand Marciano y Paul Marciano, quienes comenzaron su historia en Marruecos en 1973 antes de trasladarse a Los Ángeles, ciudad donde nació oficialmente la marca y también sus legendarios jeans ajustados, pieza que revolucionó el denim contemporáneo.

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El recorrido también rindió homenaje a las mujeres que han definido la identidad visual de Guess a lo largo de las décadas. Fotografías y campañas protagonizadas por figuras como Jennifer Lopez, Anna Nicole Smith, Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Camila Cabello reafirmaron el vínculo de la firma con la fuerza femenina y la cultura pop.

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Más adelante, las distintas salas revelaron la colección de temporada para hombre y mujer: prendas ready-to-wear, bolsos, zapatos, joyería, accesorios y maletas de viaje que reflejan la versatilidad de una marca capaz de acompañar cualquier momento del día sin perder su esencia glamourosa y contemporánea.

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La velada reunió a líderes de opinión, celebridades e influencers, quienes disfrutaron de experiencias de personalización de accesorios y un taller olfativo dedicado a las fragancias de Guess, creando una atmósfera íntima que conectó con las nuevas generaciones.

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Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con el brindis encabezado por Rafael Delgado y Socorro Arenas, quienes celebraron el crecimiento de la marca en México y compartieron la visión de Guess como un referente del lifestyle contemporáneo.

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Más que un aniversario, Guess House 2026 fue una declaración de identidad: un homenaje a la moda como expresión cultural, al legado del denim y a una marca que, después de 20 años en México, continúa floreciendo con la misma fuerza y sensualidad que la convirtió en un ícono global.

Harper’s Bazaar
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