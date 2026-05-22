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Moda

Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026

Monturas amplias, lentes degradados y formas suaves vuelven a dominar la temporada con un efecto mucho más favorecedor que las siluetas minimalistas

Mayo 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana At Polo

Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026

Princess Diana Archive/Getty Images

Las tendencias de gafas suelen dividirse entre dos extremos: modelos diminutos que funcionan mejor en foto que en la vida real o diseños exageradamente futuristas que envejecen rápido. Por eso el regreso de las monturas oversize con líneas suaves resulta tan lógico. No intentan verse agresivas ni conceptuales; trabajan desde algo más práctico ya que equilibran el rostro, suavizan facciones y generan presencia sin necesidad de un styling complicado. Esa fórmula ya aparecía en los looks casuales de Lady Di durante los años ochenta, mucho antes de que el lujo silencioso y las microgafas dominaran el panorama.

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La imagen vuelve a circular porque resume perfectamente una idea que hoy se siente vigente otra vez. Las gafas amplias en tonos ahumados o degradados tienen una ventaja clara frente a otros modelos de temporada pues no endurecen la expresión. En lugar de crear un efecto rígido alrededor de los ojos, acompañan la forma natural del rostro y aportan dimensión gracias al tamaño de la lente.

En el caso de Lady Di, el efecto también dependía de la proporción. El cabello con volumen y capas suaves necesitaba accesorios capaces de sostener visualmente el conjunto sin competir con él. Las monturas grandes funcionaban porque creaban continuidad entre peinado, rostro y ropa. No se veían como un objeto aislado, sino como parte de la composición completa.

Eso explica por qué este tipo de gafas está regresando con fuerza en verano 2026. Después de varias temporadas dominadas por lentes rectangulares ultrafinas y estilos más duros, muchas marcas comenzaron a recuperar siluetas redondeadas, marcos ligeramente envolventes y cristales teñidos en café, miel o vino translúcido. Son modelos que producen sombra alrededor de los ojos de manera más natural y que además suelen favorecer más en exteriores con luz intensa.

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Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026

Getty images

También influye el cambio estético general de la moda reciente. La obsesión por las líneas completamente limpias empezó a perder fuerza y ahora hay más interés por piezas con textura visual, proporciones menos estrictas y referencias vintage que no se sientan disfrazadas. Estas gafas encajan perfectamente ahí: tienen presencia, pero no buscan verse futuristas ni excesivamente nostálgicas.

Otro detalle importante es cómo modifican la percepción del rostro. Las monturas oversize suavizan especialmente mandíbulas marcadas y equilibran frentes amplias porque distribuyen mejor el peso visual. Los lentes degradados, además, evitan el contraste duro que producen las gafas completamente negras. El resultado se siente más ligero incluso cuando el tamaño es grande.

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Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026

Getty images

En la foto también hay algo que hoy vuelve a funcionar muchísimo: la mezcla entre prendas relajadas y accesorios refinados. El suéter estampado tiene un aire informal, casi juguetón, mientras las gafas introducen sofisticación sin hacer que el look se vea demasiado producido. Esa combinación entre comodidad y pulido visual es exactamente lo que muchas tendencias actuales están intentando recuperar.

La razón por la que estas gafas sobreviven décadas no tiene que ver únicamente con nostalgia. Funcionan porque resuelven varias cosas al mismo tiempo, ya que protegen mejor del sol, enmarcan el rostro, elevan ropa sencilla y generan un efecto elegante sin necesidad de maquillaje excesivo o accesorios adicionales.

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Las gafas oversize con aire retro que Lady Di ya llevaba mucho antes del verano 2026

Getty images

Y quizá por eso siguen sintiéndose actuales. No dependen de una microtendencia específica ni de una estética viral pasajera. Son uno de esos accesorios que transforman un look cotidiano con muy poco esfuerzo visual, algo que la moda reciente parece valorar otra vez.

Lady Di Gafas de sol princesa diana Diana de Gales
Eurídice Aiymet Garavito García
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