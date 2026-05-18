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Belleza

Uñas para alejar malas vibras, estos son los diseños mágicos que arrasan este 2026

Ojos turcos, lunas crecientes y estrellas místicas inspiran las uñas más elegantes de 2026 con diseños minimalistas ligados a protección y energía positiva

Mayo 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Uñas para alejar malas vibras, estos son los diseños mágicos que arrasan este 2026

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Las manicuras dejaron de ser solamente un complemento estético. En 2026, muchas de las tendencias más virales en uñas están tomando inspiración de símbolos relacionados con energía, protección y espiritualidad visual. Ojos turcos, lunas crecientes, estrellas místicas y pequeños soles comenzaron a aparecer en diseños minimalistas que mezclan nail art delicado con referencias esotéricas mucho más discretas y sofisticadas que las de temporadas anteriores.

La razón detrás de esta tendencia tiene mucho que ver con el momento actual de la moda y la belleza. Después de años dominados por manicuras extremadamente cargadas, piedras XL y efectos metálicos exagerados, el interés se desplazó hacia diseños más personales. Ahora las uñas también funcionan como pequeños amuletos visuales que acompañan el estilo diario sin sentirse disfrazados.

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Uno de los diseños más populares es el ojo turco minimalista. A diferencia de las versiones saturadas de color azul eléctrico que dominaron Pinterest hace algunos años, la versión 2026 aparece sobre bases nude, blanco lechoso o tonos arena. Muchas veces solo ocupa una uña como detalle central, acompañado de micro estrellas plateadas o líneas ultrafinas. El resultado se ve limpio, moderno y mucho más fácil de combinar con cualquier outfit.

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Uñas con ojo turco

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Las lunas crecientes también regresaron con fuerza, especialmente en manicuras perladas y acabados aura. Este símbolo suele relacionarse con renovación, intuición y cierre de ciclos, algo que conecta perfectamente con la estética relajada y espiritual que varias tendencias de belleza están retomando este año. En uñas almendra medianas, el efecto se ve especialmente elegante.

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Uñas con lunas crecientes

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Otro diseño que está creciendo en redes es el de estrellas de cuatro puntas. Aunque parecen simples detalles decorativos, muchas personas las utilizan como símbolo de guía y energía positiva. En nail art funcionan muy bien porque añaden brillo visual sin sobrecargar la mano. Además, se adaptan fácilmente tanto a estilos maximalistas como a manicuras mucho más limpias.

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Uñas con estrellas de cuatro puntas

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Los pequeños soles dorados también comenzaron a aparecer en diseños transparentes o bases rosadas. A diferencia de otros símbolos más dramáticos, el sol transmite una sensación más cálida y luminosa. Por eso se ha convertido en uno de los favoritos para quienes quieren incorporar elementos espirituales sin que la manicura pierda sofisticación.

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Uñas con soles

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Incluso las serpientes finas, trabajadas en líneas delicadas, se están usando como parte de esta tendencia. En distintas culturas, la serpiente representa transformación y renovación personal. En uñas, el diseño suele aparecer en versión minimalista sobre esmaltes oscuros o bases naturales, generando un efecto mucho más elegante que agresivo.

Lo interesante es que estas manicuras no dependen únicamente del simbolismo. También funcionan porque visualmente encajan con la estética actual: tonos suaves, detalles pequeños y composiciones que se sienten más editoriales que temáticas. La espiritualidad aparece de manera sutil, integrada al diseño y no como un disfraz evidente.

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Uñas con serpientes finas

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Otra razón por la que estas uñas están ganando popularidad es su versatilidad. Pueden verse sofisticadas en eventos nocturnos, discretas en oficina o incluso relajadas para vacaciones. Todo depende del tamaño del símbolo, la combinación de colores y el acabado final.

Las tendencias de belleza suelen reflejar estados de ánimo colectivos, y estas manicuras parecen responder a una necesidad clara de encontrar pequeños elementos personales dentro de rutinas cada vez más visuales. Tal vez por eso los símbolos de protección dejaron de verse exclusivamente espirituales y empezaron a convertirse en uno de los nail arts más elegantes del año.

nail art tendencias manicure nails
Eurídice Aiymet Garavito García
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