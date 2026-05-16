Las uñas demasiado producidas ya no son la única opción para una cita. Frente a las manicuras ultra elegantes, neutras y perfectamente simétricas, empieza a crecer una tendencia mucho más relajada, se trata de diseños inspirados en ajolotes, pequeños dibujos kawaii y efectos gelatinosos que hacen que las manos se vean más divertidas y menos calculadas. La estética tiene algo importante a su favor: no intenta verse seria. Y justamente ahí está el atractivo.

Las llamadas uñas de ajolote mezclan ilustraciones miniatura, tonos pastel, acabados brillantes y detalles casi caricaturescos que recuerdan a stickers, juguetes noventeros y gráficos digitales suaves. El resultado no se siente infantil cuando está bien ejecutado; se siente espontáneo, ligero y mucho más cercano a una personalidad relajada.

Entre los diseños que más empiezan a repetirse están los ajolotes rosas sobre bases translúcidas, dibujos acuáticos con burbujas en relieve y combinaciones azul cielo con pequeños corazones o lunas. También aparecen versiones más minimalistas donde solo una uña lleva el personaje mientras el resto mantiene esmaltes lechosos o jelly nails transparentes.

Ese equilibrio es importante porque evita que la manicura se vea saturada.

Además, funcionan especialmente bien en citas casuales porque proyectan una imagen menos rígida que una manicura clásica roja o nude perfectamente estructurada. Hay algo más conversacional en este tipo de nail art pues llaman la atención sin verse excesivamente formales y ayudan a que el look completo se sienta menos serio.

Uñas de ajolote, los diseños divertidos que reemplazan a la manicura perfecta en una cita casual Instagram

Otro motivo por el que esta tendencia está creciendo es la nostalgia visual. El ajolote ya llevaba tiempo apareciendo en accesorios, peluches y contenido digital, pero ahora encontró lugar dentro del nail art gracias al auge de las manicuras cute-core, donde los dibujos pequeños, los colores suaves y los acabados brillosos dominan Pinterest y TikTok.

Uñas de ajolote, los diseños divertidos que reemplazan a la manicura perfecta en una cita casual Instagram

La versión más popular probablemente sea la que combina esmalte rosa translúcido con gotas efecto agua y un pequeño ajolote 3D. Tiene ese acabado húmedo y luminoso que hace que las uñas se vean casi como caramelos de gelatina. También destacan las propuestas en azul pastel con ilustraciones tipo caricatura, ideales para uñas cortas porque el diseño sigue siendo visible sin necesidad de extensiones largas.

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Las uñas blancas con ajolotes rosas pintados a mano funcionan distinto. Tienen una vibra más gráfica y limpia, perfecta para quienes quieren algo divertido, pero todavía fácil de combinar con ropa neutra o maquillaje sencillo.

Incluso las versiones con glitter y fondos acuáticos empiezan a aparecer como alternativa a las clásicas uñas con sirenas o diseños marinos demasiado elaborados. Aquí el efecto visual es más suave y menos temático.

Uñas de ajolote, los diseños divertidos que reemplazan a la manicura perfecta en una cita casual Instagram

Parte del éxito de esta tendencia está en que no intenta verse perfecta. Las líneas ligeramente naïf, los personajes pequeños y las combinaciones suaves hacen que las uñas transmitan más personalidad que rigidez estética. Y para una cita casual, eso suele funcionar mejor que una manicura que parece pensada únicamente para una foto.