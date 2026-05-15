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Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

Las uñas con mandalas regresan en 2026 con diseños más precisos, colores suaves y acabados elegantes que funcionan tanto en versiones minimalistas como maximalistas

Mayo 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

Pinterest

Las tendencias de uñas suelen moverse entre dos extremos: los diseños ultra limpios y las propuestas cargadas de textura, brillo o color, pero las uñas con mandalas logran posicionarse justo en medio. Tienen detalles, pero no necesariamente exceso. Hay simetría, trazos finos y una sensación artesanal que vuelve cada manicure mucho más personal.

En 2026, este estilo reaparece con una estética distinta a la que dominó hace algunos años. Ya no se trata únicamente de uñas boho con dibujos saturados o combinaciones estridentes. Ahora los mandalas se trabajan con líneas delicadas, acabados translúcidos y paletas más suaves que permiten que el diseño se vea sofisticado incluso en uñas cortas.

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La razón por la que vuelven a llamar la atención tiene mucho que ver con el momento actual de la belleza. Después de temporadas dominadas por acabados glaseados, uñas jabón y tonos neutros casi imperceptibles, empieza a surgir una necesidad de manicures más expresivos, aunque todavía funcionales para el día a día. Los mandalas encajan perfectamente ahí porque permiten incorporar arte sin perder elegancia.

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Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

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Los diseños más actuales se inspiran en patrones florales, geometría fina y símbolos circulares hechos a mano. En lugar de cubrir todas las uñas, muchas manicuristas prefieren concentrar el dibujo en uno o dos dedos y dejar el resto en tonos nude, rosa lechoso o beige cálido. El resultado se siente más limpio y mucho más fácil de combinar con cualquier look.

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Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

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También cambia la forma de trabajar el color. Los mandalas tradicionales en negro siguen existiendo, pero en 2026 destacan las versiones en blanco, azul humo, terracota, verde salvia y lila suave. Incluso aparecen acabados aurora o efecto cristal que añaden dimensión sin quitar protagonismo al dibujo principal.

Otro detalle importante es el largo de las uñas. Aunque este tipo de nail art suele asociarse con uñas largas, las versiones cortas y ligeramente almendradas se están convirtiendo en las favoritas porque hacen que el diseño se vea más moderno. En tamaños pequeños, los mandalas funcionan casi como accesorios gráficos: discretos, pero visualmente interesantes.

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Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

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En redes sociales y plataformas como Pinterest o TikTok, las búsquedas relacionadas con uñas espirituales, diseños simbólicos y nail art artesanal han aumentado durante los últimos meses. Parte del atractivo está en que ningún diseño luce exactamente igual a otro. Incluso cuando se sigue el mismo patrón, el resultado cambia dependiendo de los colores, el grosor de las líneas o el acabado final.

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Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

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Las uñas con mandalas también funcionan bien para quienes quieren salir del manicure clásico sin entrar en tendencias difíciles de mantener. A diferencia de algunos diseños maximalistas con aplicaciones o relieves complejos, este estilo puede adaptarse tanto a una cita formal como a unas vacaciones o una rutina de oficina.

La clave para que se vean actuales está en mantener equilibrio visual. Un fondo demasiado cargado puede hacer que el diseño pierda definición. Por eso los tonos translúcidos y las bases naturales siguen siendo la mejor opción. El mandala necesita espacio para destacar.

A close up view of hands showing beautiful and intricate mandala nail art designs on long nails

Uñas con mandalas, la tendencia de manicure 2026 que convierte cada diseño en una pieza artesanal

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Más que una tendencia pasajera, estas uñas reflejan el regreso de los detalles hechos con precisión. En una temporada donde muchas manicures apuestan por acabados rápidos o efectos replicables, los mandalas recuperan la idea de que el nail art también puede sentirse artesanal, cuidado y completamente individual.

tendencias en uñas nail art
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