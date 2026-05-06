Las uñas color menta están desplazando al tono Cloud Dancer esta primavera

El regreso de las uñas color menta no responde únicamente a una nostalgia estética ligada a los años dos mil o a los tonos pastel de primavera. Hay algo mucho más práctico en su permanencia y es que funcionan con casi todo. El color menta tiene la capacidad de suavizar cualquier manicure sin verse infantil, demasiado romántico o excesivamente llamativo. Ese equilibrio es precisamente lo que lo mantiene vigente en salones, pasarelas y redes sociales temporada tras temporada.

A diferencia de otros tonos pastel que pueden sentirse difíciles de combinar, el color menta encuentra un punto medio entre frescura y neutralidad. Funciona igual de bien en uñas cortas con acabado brillante que en diseños largos con detalles cromados, efecto jabón o nail art minimalista. Además, favorece distintos tonos de piel gracias a su base fría ligeramente cremosa, especialmente cuando se elige una versión menos saturada y más elegante.

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Otro motivo por el que las uñas color menta están reapareciendo con fuerza es su versatilidad estética. Pueden integrarse fácilmente a una imagen limpia y sofisticada o convivir con propuestas más divertidas como flores diminutas, acabados perlados o francesas invertidas. Incluso en versiones monocromáticas, el tono aporta luz a las manos sin competir con joyería, maquillaje o ropa estampada.

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En tendencias recientes de manicure, el color menta también se ha visto acompañado de texturas translúcidas y acabados glossy que hacen que el color se vea más moderno y menos rígido. La idea ya no es llevar un pastel opaco y plano, sino un tono ligero que refleje luminosidad y movimiento.

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Para quienes buscan una alternativa distinta al nude clásico, pero no quieren entrar en colores demasiado intensos, las uñas color menta se convierten en una opción particularmente fácil de adaptar al día a día. Hay un aire limpio y relajado en este color que sigue conectando con la estética contemporánea sin necesidad de exageraciones.