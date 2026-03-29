Guía rápida: los 5 colores de uñas que destacan esta temporada

Las manos están hablando más fuerte que cualquier accesorio evidente. Durante la primavera 2026, el esmalte correcto no sólo acompaña, más bien dirige y esta temporada se construye desde tonos saturados y oscuros que no buscan suavizar, sino marcar intención. La clave está en elegir colores que funcionen tanto en luz natural como en interiores, y que mantengan carácter incluso en acabados sencillos.

La temporada no pide exceso ni decoración compleja. Los colores funcionan mejor cuando se aplican de forma limpia, con formas bien definidas y sin interferencias. La elección no depende de seguir una lista, sino de entender qué tono suma a tu estilo sin esfuerzo.