Guía rápida: los 5 colores de uñas que destacan esta temporada

Las manos están hablando más fuerte que cualquier accesorio evidente. Durante la primavera 2026, el esmalte correcto no sólo acompaña, más bien dirige y esta temporada se construye desde tonos saturados y oscuros que no buscan suavizar, sino marcar intención. La clave está en elegir colores que funcionen tanto en luz natural como en interiores, y que mantengan carácter incluso en acabados sencillos.
La temporada no pide exceso ni decoración compleja. Los colores funcionan mejor cuando se aplican de forma limpia, con formas bien definidas y sin interferencias. La elección no depende de seguir una lista, sino de entender qué tono suma a tu estilo sin esfuerzo.
Azul real
El azul real entra sin matices tibios. Es intenso, limpio y favorece tanto en uñas cortas como largas. Funciona especialmente bien en acabados brillantes, donde el color refleja la luz sin perder profundidad. En pieles cálidas genera contraste; en pieles frías se integra con naturalidad. Es el tono que reemplaza al clásico nude cuando se busca algo más definido sin caer en lo obvio.
Marrón chocolate
El marrón chocolate deja de ser una elección de transición para convertirse en protagonista. Tiene una profundidad elegante que no endurece la mano y se ve particularmente bien en formas cuadradas o ligeramente redondeadas. A diferencia de otros tonos oscuros, este aporta calidez inmediata. Combina con dorados, con denim y con tejidos neutros sin competir.
Verde oscuro
El verde oscuro se posiciona como el tono más interesante de la temporada. No es esmeralda brillante ni verde oliva apagado, se mueve en un punto intermedio con matiz profundo. Tiene una cualidad casi inesperada que lo hace destacar sin necesidad de diseño adicional. En acabado gel o efecto glossy gana dimensión y se percibe más sofisticado.
Rojo cereza
El rojo cereza mantiene su lugar, pero con una saturación más precisa. No es rojo clásico ni vino, este tono tiene un matiz ligeramente frío que ilumina la piel y hace que las manos se vean más pulidas. Es el tono que mejor funciona en cualquier largo y que no necesita acompañamiento. Si hay un color que se adapta a todo —de día o de noche— es este.
Gris grafito
El negro sigue presente, pero el gris grafito ofrece una lectura más actual. Mantiene la profundidad, pero con un acabado menos rígido. Este tono permite un efecto oscuro sin endurecer demasiado la mano, y se ve especialmente bien en acabados mate o ligeramente satinados. Es una forma de llevar lo oscuro con más matiz.