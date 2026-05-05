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Celebridades

El significado del look de Bad Bunny en la MET Gala 2026

La referencia de Bad Bunny en la MET Gala 2026 apunta a Johnny Pacheco, figura clave de la salsa cuya imagen y legado ayudan a entender la propuesta del Conejo envejecido

Mayo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Johnny Pacheco, la inspiración detrás de Bad Bunny en la MET Gala 2026

Getty images

La aparición de Bad Bunny en la MET Gala 2026 nos dejó a todos con cara de what? Ya que no se construyó desde el impacto inmediato, sino desde una referencia que exige contexto. Detrás de su imagen —cabello canoso, barba marcada y un traje negro firmado por Zara— hay una figura específica que todas las latinas llevamos en las caderas: se trata de Johnny Pacheco, uno de los nombres más influyentes en la historia de la música latina.
Para entender esa elección, hay que ir más allá de la estética.

Johnny Pacheco, nacido en República Dominicana en 1935, no solo fue músico; fue un articulador cultural. Flautista, compositor, director y cofundador de Fania Records, tuvo un papel determinante en la consolidación de la salsa como movimiento. Desde Nueva York, ayudó a construir una identidad sonora que trascendió generaciones y fronteras. No era únicamente intérprete, también organizaba, producía y definía un lenguaje de lo latino desde La Gran Manzana.

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Esa dimensión es la que conecta con el código de esta noche en el Museo Metropolitano de Arte: Fashion is art no se limita a lo visual, y en este caso la referencia se desplaza hacia la música como forma de arte estructural. Bad Bunny no recurre a una caracterización literal; no hay instrumentos ni guiños evidentes.
Lo que hace es tomar los códigos asociados a una figura consolidada y trasladarlos a una imagen contemporánea en la noche más importante de la industria, como también lo hizo durante el medio tiempo del Super Bowl.

El gesto más evidente está en la edad proyectada. El cabello gris y la barba construyen una presencia que remite a trayectoria y a una figura que forma parte imprescindible de la música latina. Es una decisión que rompe con la lógica habitual de la alfombra, donde la juventud y el impacto inmediato suelen dominar. Aquí, en cambio, la imagen se acerca a la idea de legado y homenaje, algo que Bad Bunny ha logrado muy bien recientemente.

Johnny Pacheco

Johnny Pacheco

Frans Schellekens/Redferns

El traje negro de Zara refuerza esa propuesta. Sin bordados, sin textura visible, sin elementos que distraigan. La prenda no busca protagonismo, de hecho, cede el punto focal a la caracterización de Benito donde todo recae en la figura y en lo que representa. Es una reducción consciente que desplaza la atención del objeto al concepto.

Esta elección no es aislada dentro de su trayectoria. Bad Bunny ha trabajado de forma constante con referencias a lo latino como eje central de su obra. Uno de los ejemplos más visibles fue su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde integró elementos sonoros y visuales ligados a la cultura latina dentro de un escenario global. Esa insistencia en llevar esas referencias a plataformas masivas forma parte de una narrativa más amplia y en ese contexto, la referencia a Johnny Pacheco se entiende como continuidad no sólo de su legado, sino de la narrativa de Benito, pues, aunque no es un homenaje nostálgico, si es una forma de conectar con una genealogía del arte latina. De un lado, una figura que ayudó a definir un movimiento; del otro, un artista contemporáneo que lo reinterpreta desde su propio lugar.

Bad Bunny MET GALA
Eurídice Aiymet Garavito García
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