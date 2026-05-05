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Moda

El vestido transparente de Miu Miu con el que Gigi Hadid nos enamoró en la MET Gala 2026

Un vestido de Miu Miu replantea la transparencia desde la construcción y la línea, con una propuesta que cambia la forma de leer el código Fashion is art

Mayo 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals

El vestido transparente de Miu Miu con el que Gigi Hadid nos enamoró en la MET Gala 2026

John Shearer/WireImage

La transparencia suele tratarse como recurso de impacto inmediato, pero aquí funciona de otra manera. La propuesta de Gigi Hadid en la MET Gala 2026 elimina cualquier intento de suavizar el efecto y lo lleva a un terreno más directo donde el cuerpo no se insinúa, sino que se muestra como parte activa del diseño.

La silueta parte de una base reconocible —larga, ajustada y sin cortes—, pero el material redefine por completo esa estructura. La tela translúcida, con un brillo contenido, se comporta como una segunda piel que no disfraza, sino que delimita. No hay capas superpuestas ni excesos que distraigan del punto focal.

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El punto clave está en las líneas que recorren el vestido. Estas formas, ligeramente más opacas, organizan la superficie y marcan zonas específicas del cuerpo. Funcionan como guías visuales que dirigen la mirada y construyen ritmo dentro de una pieza que, de otro modo, podría leerse como uniforme.

El escote introduce una ruptura necesaria. Su borde irregular evita la simetría clásica y añade tensión sin recurrir a volumen o dramatismo evidente. Es un gesto preciso que cambia la lectura general del diseño.

Bajo el código Fashion is art, la elección de Gigi Hadid y MIU MIU se aleja de referencias literales. No hay guiños evidentes a obras o corrientes específicas del arte, porque la intención se sostiene en la construcción misma del look: material, corte y proporción. Es una aproximación que se siente más cercana a la práctica artística que a la representación o reproducción de una obra ya conocida.

La relación con el cuerpo también se plantea desde otro ángulo. En lugar de sugerir fragilidad, la figura se percibe definida, casi como soporte estructural donde la transparencia no diluye la presencia de la modelo, sino que la refuerza.

Frente a una escenografía cargada de elementos orgánicos, la propuesta introduce un contraste claro. No intenta integrarse al entorno (que parece de un cuento romántico), pero tampoco lo confronta. Se mantiene en una línea propia, más contenida, que depende de la precisión para sostenerse.

El resultado es un look que no busca imponerse desde el exceso, sino desde la claridad de intención y un poco de sobriedad atrevida, no cabe duda que la premisa de Gigi Hadid y Miu Miu al elegir este vestido nos remite al inicio de todo: el cuerpo y la moda son arte.

Gigi Hadid MET GALA Miu Miu
Eurídice Aiymet Garavito García
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