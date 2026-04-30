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Moda

Gucci toma el control de su historia en Florencia —y cambia la forma de contarla

La nueva exposición de Gucci en Florencia propone un recorrido que mezcla archivo, ficción y tecnología para replantear cómo se construye la identidad de una casa de lujo

Abril 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Gucci toma el control de su historia en Florencia —y cambia la forma de contarla

Cortesía Gucci

No es un museo en el sentido clásico. Gucci Storia funciona más como una puesta en escena donde el archivo deja de ser evidencia y se convierte en material editable. La nueva exposición de Gucci en Florencia propone un recorrido que no organiza la historia, sino propone reescribirla desde múltiples puntos de vista.

La intervención de Demna se percibe desde el inicio. En lugar de una narrativa lineal, el espacio se fragmenta en atmósferas que funcionan casi como capítulos independientes. Palazzo Gucci deja de operar como sede institucional y se vuelve un escenario donde cada sala introduce una versión distinta de la marca.

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El primer gesto es claro: los tapices de El Hilo del Tiempo no ilustran la historia, la reinterpretan y la cuentan. Las escenas que recorren desde los inicios de Guccio Gucci hasta el presente no buscan ser un documental, sino construir una imagen coherente con la sensibilidad actual de la casa. La tecnología y la artesanía conviven sin nostalgia, como si pertenecieran al mismo momento.

En La Galería, la idea de identidad se desplaza hacia lo colectivo. Los retratos no presentan figuras icónicas, sino una comunidad expandida que encarna distintas lecturas de Gucci. No hay jerarquías evidentes, y esa ausencia resulta intencional ya que la marca se define por acumulación y no por una sola narrativa dominante.

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Cortesía Gucci

El archivo, lejos de ser ordenado, aparece como un sistema abierto. En Archivo, los objetos se agrupan sin lógica evidente, lo que obliga a leerlos de otra forma. Una bolsa de tenis o un accesorio inesperado tienen el mismo peso que un diseño emblemático. La exposición sugiere que el valor no está en la pieza en sí, sino en cómo se inserta dentro de un imaginario más amplio.

Cuando la muestra entra en terreno más técnico con La Manufactura, evita idealizar el proceso. Sí, están los modelos reconocibles, pero también están las herramientas, los ensayos y los sistemas de prueba. La inclusión de tecnología —como brazos robóticos evaluando materiales— desplaza la conversación, una donde el lujo no se presenta como perfección, sino como perseverancia constante.

El segundo nivel introduce una capa más incómoda. La Sala de la Verdad no intenta aclarar nada; al contrario, pone en juego el peso del rumor, la especulación y las historias que circulan alrededor de la marca. La memoria se muestra como algo inestable, atravesado por versiones parciales y narrativas que nunca se confirman del todo.

El recorrido termina con El Oráculo, una instalación interactiva que rompe con la contemplación tradicional. No se trata de mirar, sino de participar. Las respuestas que ofrece el dispositivo no son conclusiones, sino espejos: reflejan tanto la construcción de la marca como la interpretación del visitante.

Lo que plantea Gucci Storia no es una celebración del pasado. Es algo más incómodo y, por eso mismo, más relevante. Una revisión de cómo se construye una identidad en tiempo real, utilizando el archivo como un lenguaje que se puede reordenar, editar y reinterpretar continuamente.

Gucci expo
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