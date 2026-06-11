Las uñas animal print abandonan los excesos y apuestan por una nueva elegancia

Las tendencias de uñas suelen moverse entre dos extremos: la discreción absoluta y los diseños que buscan convertirse en el centro de atención. El animal print logra algo distinto esta temporada. Conserva la fuerza visual que lo hizo popular, pero aparece integrado en propuestas mucho más cuidadas, donde el estampado funciona como un detalle de diseño y no como el elemento dominante de toda la manicura.

La transformación es evidente. Las manchas de leopardo ya no cubren necesariamente cada uña ni se acompañan de contrastes intensos. En su lugar aparecen sobre bases nude, tonos arena, rosa empolvado o acabados translúcidos que permiten que el dibujo destaque sin resultar invasivo.

Esta versión más refinada explica por qué el estampado vuelve a ganar espacio dentro de los salones de belleza. El resultado es versátil, fácil de adaptar a diferentes estilos y compatible con otras tendencias que actualmente dominan el manicure.

El leopardo se vuelve más sutil

Entre todas las variantes animal print, el leopardo sigue siendo la referencia más reconocible. La diferencia está en la ejecución. Las versiones actuales utilizan trazos más pequeños, espacios negativos y una distribución menos uniforme de las manchas.

Algunas propuestas incorporan el diseño únicamente en una o dos uñas, mientras que otras lo reservan para las puntas, reinterpretando la clásica manicura francesa.

El leopardo se vuelve más sutil Pinterest

La cebra se aleja del blanco y negro tradicional

Las rayas continúan presentes, aunque los colores cambian. En lugar de recurrir al contraste más evidente, muchas propuestas apuestan por combinaciones de marfil, café, gris o tonos piedra.

Esta modificación suaviza el impacto visual del estampado y permite que funcione dentro de una estética más pulida.

La cebra se aleja del blanco y negro tradicional Pinterest

El efecto serpiente gana protagonismo gracias a las texturas

Las referencias a la piel de serpiente encuentran su mejor versión en acabados que juegan con la luz. Esmaltes perlados, efectos cromados suaves y superficies con relieve crean profundidad sin necesidad de reproducir el patrón de forma literal.

La atención se concentra en la textura y no únicamente en el dibujo.

El efecto serpiente gana protagonismo gracias a las texturas Pinterest

Cómo llevar la tendencia en 2026

La clave está en el equilibrio. Las versiones más actuales combinan animal print con uñas milky, acabados glazed, detalles metálicos discretos o tonos neutros.

El objetivo no es que el estampado domine el manicure, sino que aporte interés visual dentro de una composición más limpia. Esa diferencia es precisamente la que ha permitido que el animal print vuelva a posicionarse entre las tendencias más buscadas de la temporada.

Lejos de los diseños saturados, la nueva generación de uñas animal print demuestra que un motivo clásico puede adquirir una apariencia completamente distinta cuando cambia la forma de utilizarlo.