Las ghost lashes están cambiando la manera de entender el maquillaje de ojos. Mientras durante años las pestañas XXL dominaron pasarelas, alfombras rojas y redes sociales, ahora la atención se dirige hacia un acabado mucho más discreto: pestañas definidas, separadas y tan naturales que apenas parecen maquilladas. Esta estética ya se ha instalado entre maquilladores, celebridades y creadoras de contenido, perfilándose como una de las mayores tendencias de belleza para 2026.

¿Qué son las ghost lashes?

Las ghost lashes buscan que las pestañas estén presentes sin convertirse en el centro del maquillaje. El objetivo no es añadir volumen ni longitud exagerada, sino realzar la mirada respetando la textura natural del vello.

El efecto se consigue utilizando muy poca máscara, peinando cuidadosamente las pestañas para evitar grumos e, incluso, dejando algunas zonas prácticamente sin producto. El resultado es una mirada limpia que acompaña el rostro en lugar de dominarlo.

Esta tendencia también reduce el uso de pestañas postizas de gran volumen y de extensiones demasiado densas, dos recursos que durante años definieron el maquillaje de impacto.

El auge del maquillaje silencioso llega a las pestañas

Las ghost lashes no aparecieron de forma aislada. Forman parte de un cambio mucho más amplio dentro de la industria de la belleza, donde el exceso ha comenzado a perder terreno frente a una estética mucho más contenida.

Conceptos como quiet beauty, clean girl makeup o skinimalism comparten la misma filosofía: utilizar menos producto para conseguir un resultado más refinado. En ese contexto, unas pestañas casi invisibles aportan coherencia a un maquillaje donde la piel luminosa, las cejas naturales y los labios suaves cobran mayor protagonismo.

Más que esconder el maquillaje, la intención consiste en eliminar todo aquello que resulte evidente.

Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026 Pinterest

¿Por qué las ghost lashes están conquistando 2026?

La respuesta está en la versatilidad. Un maquillaje con pestañas ligeras funciona igual de bien durante el día que en un evento nocturno y combina fácilmente con cualquier tendencia de belleza.

También responde a una demanda creciente de rutinas más sencillas. Después de varios años marcados por procedimientos complejos y capas de producto, muchas consumidoras buscan acabados fáciles de mantener y compatibles con un estilo de vida acelerado.

Para la industria cosmética esto representa un cambio importante. Las fórmulas que separan, definen y alargan discretamente las pestañas comienzan a ganar protagonismo frente a las máscaras diseñadas exclusivamente para aportar volumen extremo.

Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026 Pinterest

Cómo conseguir el efecto ghost lashes

La técnica empieza antes de aplicar maquillaje. Un rizador ayuda a abrir la mirada sin necesidad de añadir grandes cantidades de producto. Después conviene utilizar una máscara con un cepillo fino, capaz de peinar cada pestaña individualmente. En lugar de acumular varias capas, basta con una aplicación ligera concentrada en la raíz y un cepillado posterior para eliminar cualquier exceso.

Muchos maquilladores incluso dejan las pestañas inferiores completamente limpias o aplican una cantidad mínima de producto, reforzando ese efecto de naturalidad que caracteriza a esta tendencia.