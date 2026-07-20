Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026

El maquillaje apuesta por una mirada más ligera y natural. Las ghost lashes prescinden del volumen extremo para destacar la forma real de las pestañas sin que parezcan maquilladas

Julio 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" New York Premiere

Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026

John Nacion/WireImage

Las ghost lashes están cambiando la manera de entender el maquillaje de ojos. Mientras durante años las pestañas XXL dominaron pasarelas, alfombras rojas y redes sociales, ahora la atención se dirige hacia un acabado mucho más discreto: pestañas definidas, separadas y tan naturales que apenas parecen maquilladas. Esta estética ya se ha instalado entre maquilladores, celebridades y creadoras de contenido, perfilándose como una de las mayores tendencias de belleza para 2026.

¿Qué son las ghost lashes?

Las ghost lashes buscan que las pestañas estén presentes sin convertirse en el centro del maquillaje. El objetivo no es añadir volumen ni longitud exagerada, sino realzar la mirada respetando la textura natural del vello.
El efecto se consigue utilizando muy poca máscara, peinando cuidadosamente las pestañas para evitar grumos e, incluso, dejando algunas zonas prácticamente sin producto. El resultado es una mirada limpia que acompaña el rostro en lugar de dominarlo.
Esta tendencia también reduce el uso de pestañas postizas de gran volumen y de extensiones demasiado densas, dos recursos que durante años definieron el maquillaje de impacto.

También te interesa...
¿Cómo conseguir las pestañas de Meghan Markle?
Belleza
¿Cómo conseguir las pestañas de Meghan Markle?
Septiembre 24, 2020
 · 
Marjorie Daphnis
rímel transparente
Belleza
Rímel transparente para pestañas más largas y naturales
Septiembre 13, 2022
 · 
Erika Montejo

El auge del maquillaje silencioso llega a las pestañas

Las ghost lashes no aparecieron de forma aislada. Forman parte de un cambio mucho más amplio dentro de la industria de la belleza, donde el exceso ha comenzado a perder terreno frente a una estética mucho más contenida.
Conceptos como quiet beauty, clean girl makeup o skinimalism comparten la misma filosofía: utilizar menos producto para conseguir un resultado más refinado. En ese contexto, unas pestañas casi invisibles aportan coherencia a un maquillaje donde la piel luminosa, las cejas naturales y los labios suaves cobran mayor protagonismo.
Más que esconder el maquillaje, la intención consiste en eliminar todo aquello que resulte evidente.

81686a745433509d8034a3b2a7ec6930.jpg

Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026

Pinterest

¿Por qué las ghost lashes están conquistando 2026?

La respuesta está en la versatilidad. Un maquillaje con pestañas ligeras funciona igual de bien durante el día que en un evento nocturno y combina fácilmente con cualquier tendencia de belleza.
También responde a una demanda creciente de rutinas más sencillas. Después de varios años marcados por procedimientos complejos y capas de producto, muchas consumidoras buscan acabados fáciles de mantener y compatibles con un estilo de vida acelerado.
Para la industria cosmética esto representa un cambio importante. Las fórmulas que separan, definen y alargan discretamente las pestañas comienzan a ganar protagonismo frente a las máscaras diseñadas exclusivamente para aportar volumen extremo.

8d740f4bfcb7332feaa1d51b15d9b7a4.jpg

Ghost lashes: la tendencia de pestañas casi invisibles que dominará 2026

Pinterest

Cómo conseguir el efecto ghost lashes

La técnica empieza antes de aplicar maquillaje. Un rizador ayuda a abrir la mirada sin necesidad de añadir grandes cantidades de producto. Después conviene utilizar una máscara con un cepillo fino, capaz de peinar cada pestaña individualmente. En lugar de acumular varias capas, basta con una aplicación ligera concentrada en la raíz y un cepillado posterior para eliminar cualquier exceso.
Muchos maquilladores incluso dejan las pestañas inferiores completamente limpias o aplican una cantidad mínima de producto, reforzando ese efecto de naturalidad que caracteriza a esta tendencia.

pestañas máscara de pestañas maquillaje
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
CND For The Blonds Fall/Winter 2015
Belleza
Los diseños de uñas que hacen que tus manos luzcan menos elegantes
Julio 20, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" World Premiere - Arrivals
Belleza
La trenza diadema es el peinado elegante para cabello largo que dominará el resto de 2026
Julio 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2026-07-17 225730 (1).png
Belleza
¿La luz roja realmente funciona para rejuvenecer la piel? Esto dice la ciencia
Julio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Berlin Fashion Week - Spring/Summer 2027
Belleza
Las tendencias de color de uñas para el verano de 2026 que necesitas conocer
Julio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" World Premiere - Special Access
Belleza
Uñas negras: la manicura elegante que regresa con más fuerza y redefine el lujo silencioso
El esmalte negro ha dejado de asociarse exclusivamente con la estética gótica. Hoy domina las pasarelas y los salones de belleza gracias a acabados brillantes, texturas sofisticadas y diseños minimalistas
Julio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elie Saab - Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027
Belleza
Los aceites que nunca deberías aplicar directamente sobre la piel, según dermatólogos
No todos los aceites naturales son seguros para usarse sobre la piel. Algunos pueden provocar irritación, dermatitis o incluso manchas permanentes al exponerse al sol, especialmente si se utilizan sin diluir
Julio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 14
Belleza
Las sonrisas naturales son el nuevo símbolo de sofisticación
La odontología estética cambia de rumbo: tratamientos menos invasivos, tonos de esmalte más reales y una mayor valoración de los rasgos propios redefinen lo que hoy se considera una sonrisa atractiva
Julio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
bbd19d591e185419a0aa82e4c7017fd4 (1).jpg
Belleza
Uñas elegantes con flores: la manicure delicada que será un acierto este verano
Los diseños florales regresan con una estética mucho más refinada: pétalos en relieve, acabados translúcidos y tonos suaves convierten esta manicure en una de las favoritas para quienes buscan elegancia sin excesos
Julio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García