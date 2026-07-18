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Uñas mate: el acabado elegante que está desplazando al brillo tradicional en 2026

El efecto mate gana terreno gracias a una nueva generación de esmaltes y técnicas que ofrecen mayor duración, colores más profundos y una estética refinada que funciona durante todo el año

Julio 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Uñas mate: el acabado elegante que está desplazando al brillo tradicional en 2026

Gilbert Carrasquillo/GC Images

El acabado brillante ya no es la única opción para una manicura sofisticada. Las uñas mate se han convertido en una de las propuestas más solicitadas en salones y colecciones de esmaltes porque transforman por completo la percepción del color: un rojo luce más intenso, un nude adquiere profundidad y los tonos oscuros proyectan una elegancia discreta difícil de conseguir con un acabado tradicional.

Un cambio que responde al gusto por las texturas

Durante años, el brillo intenso fue sinónimo de una manicura impecable, sin embargo, el diseño de uñas ha comenzado a explorar otras formas de aportar dimensión, y la textura se ha convertido en uno de los recursos favoritos.

El efecto mate responde a esa búsqueda. En lugar de reflejar la luz, la absorbe, generando una superficie aterciopelada que modifica visualmente el esmalte. El resultado es una manicura más sobria y contemporánea, capaz de destacar sin recurrir a destellos o acabados metálicos.
Este interés también coincide con una preferencia creciente por los detalles sutiles. Así como el maquillaje ha apostado por acabados más naturales y la joyería por diseños depurados, las uñas siguen esa misma dirección con propuestas donde el protagonismo recae en la calidad del color y no en el brillo.

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Los tonos que mejor funcionan con las uñas mate

No todos los colores producen el mismo efecto. Los tonos vino, chocolate, negro, gris grafito, verde oliva y azul marino adquieren una apariencia mucho más sofisticada cuando pierden el acabado brillante.
Los neutros tampoco pasan desapercibidos. Beige, topo, arena y rosa empolvado ofrecen una manicura minimalista que resulta apropiada tanto para un entorno profesional como para eventos formales.
Incluso los colores vibrantes encuentran una nueva personalidad. Un naranja quemado o un rojo cereza mate proyectan un aire moderno que se aleja de la estética clásica del esmalte brillante.

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Los tonos que mejor funcionan con las uñas mate

Pinterest

El lujo también apuesta por el contraste

La creciente popularidad de las uñas mate no significa que el brillo haya desaparecido. Lo interesante es que ambos acabados comienzan a convivir dentro de una misma manicura.
Una base mate con líneas brillantes, una francesa reinterpretada con puntas satinadas o pequeños detalles en relieve generan contraste sin necesidad de incorporar pedrería o diseños excesivos. Esta mezcla permite jugar con la luz de una forma mucho más sofisticada y demuestra cómo el nail art evoluciona hacia propuestas más técnicas.
En los desfiles y editoriales de belleza también se observa una preferencia por manicuras que complementan el estilismo en lugar de competir con él. El acabado mate encaja especialmente bien con tejidos como cuero, gamuza, lana o terciopelo, donde la riqueza visual proviene precisamente de las diferentes texturas.

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Los tonos que mejor funcionan con las uñas mate

Pinterest

Cómo conseguir un acabado mate que dure más

Uno de los avances que ha impulsado esta tendencia es la mejora de los top coats de efecto mate. Las primeras versiones podían perder intensidad después de pocos días, pero las fórmulas actuales mantienen la textura durante más tiempo y ofrecen una apariencia uniforme.
Para conservar ese acabado es recomendable aplicar aceite para cutículas evitando la superficie de la uña, utilizar guantes durante tareas domésticas y retocar el top coat cuando sea necesario. También conviene recordar que las superficies mate pueden mostrar con mayor facilidad residuos de maquillaje o productos grasos, por lo que una limpieza suave ayuda a preservar su aspecto original.

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Los tonos que mejor funcionan con las uñas mate

Pinterest

Una manicura que habla de una nueva elegancia

Las uñas mate reflejan un cambio más amplio dentro del universo de la belleza: el interés por acabados menos evidentes y más táctiles. Frente a una estética dominada durante años por el brillo extremo, este efecto propone otra forma de llamar la atención, basada en la profundidad del color, la precisión de la aplicación y el valor de los pequeños detalles.
Su éxito demuestra que la sofisticación no siempre necesita reflejar la luz para hacerse notar. En ocasiones, basta con cambiar la textura para que un clásico parezca completamente nuevo.

nail art manicure tendencia uñas
Eurídice Aiymet Garavito García
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