La fascinación por el Antiguo Egipto sigue inspirando nuevas interpretaciones dentro del mundo del lujo. Ahora, una colección de alta joyería de Van Cleef & Arpels compuesta por cerca de 180 creaciones retoma la riqueza visual de esta civilización para convertir elementos como las pirámides, los jeroglíficos, los escarabajos y los motivos solares en collares, pendientes, brazaletes, relojes y piezas transformables de gran complejidad artesanal.

Un viaje visual a través de la iconografía egipcia

La colección Fascinating Egypt explora algunos de los símbolos más reconocibles del Egipto antiguo a través de gemas de colores intensos y estructuras geométricas que evocan la arquitectura monumental del valle del Nilo.

Entre las creaciones destacan composiciones que reinterpretan las pirámides bajo cielos estrellados, diseños inspirados en los abanicos ceremoniales utilizados por la realeza egipcia y piezas que incorporan referencias a la flora, la fauna y los códigos decorativos presentes en templos y objetos rituales.

La colección de alta joyería inspirada en el Antiguo Egipto que reúne cerca de 180 piezas únicas Van Cleef & Arpels

Lejos de reproducir artefactos históricos, las joyas utilizan estos elementos como punto de partida para construir propuestas contemporáneas donde el color tiene un papel central.

La colección de alta joyería inspirada en el Antiguo Egipto que reúne cerca de 180 piezas únicas Van Cleef & Arpels

Rubíes, esmeraldas y lapislázuli como protagonistas

Uno de los aspectos más llamativos de la colección es la selección de piedras preciosas. Los rubíes aparecen en diseños que evocan abanicos y motivos ornamentales, mientras que las esmeraldas se integran en collares y pendientes de inspiración arquitectónica.

El lapislázuli, una piedra estrechamente vinculada con la historia del Antiguo Egipto, también ocupa un lugar destacado en varias creaciones. Su tonalidad azul profunda se combina con diamantes y oro para recrear escenas que recuerdan el cielo nocturno, los ornamentos reales y algunos de los colores más asociados con el arte egipcio.

La colección de alta joyería inspirada en el Antiguo Egipto que reúne cerca de 180 piezas únicas Van Cleef & Arpels

Los zafiros, las espinelas y los diamantes completan una paleta que aporta contraste y profundidad a las diferentes piezas.

Cerca de 180 creaciones entre joyas y relojes excepcionales

La colección reúne aproximadamente 180 piezas, entre ellas collares, pendientes, anillos, pulseras, broches y relojes de alta joyería. Algunas incorporan mecanismos transformables que permiten llevar una misma creación de distintas maneras, una característica que exige un alto nivel de precisión técnica en su desarrollo.

Cada diseño busca narrar una parte diferente del imaginario egipcio, desde las referencias a las dinastías faraónicas hasta la observación del cielo y la importancia simbólica de determinados animales y elementos naturales.

El legado de Egipto sigue inspirando a la alta joyería

La influencia del Antiguo Egipto en las artes decorativas y la joyería no es nueva. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 despertó un interés internacional que transformó la moda, el diseño y la creación de objetos de lujo durante gran parte del siglo XX.

Más de un siglo después, ese legado continúa generando nuevas interpretaciones. Fascinating Egypt toma esa herencia visual para construir una de las propuestas de alta joyería más ambiciosas del año, combinando referencias históricas reconocibles con algunas de las piedras preciosas más excepcionales del mundo.