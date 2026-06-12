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Moda

Así es la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, el recinto elegido para el debut de Maria Grazia Chiuri en FENDI

Entre esculturas, pintura italiana y una arquitectura monumental, este museo de Roma será el escenario de uno de los momentos más observados de la próxima temporada Couture

Junio 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Así es la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, el recinto elegido para el debut de Maria Grazia Chiuri en FENDI

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

La elección de una sede para un desfile de Alta Costura nunca es casual. En este nivel de la moda, el espacio no funciona únicamente como escenario, también aporta contexto, construye narrativa y ayuda a definir la conversación alrededor de una colección. Por eso resulta significativo que el próximo capítulo de FENDI se presente en uno de los recintos culturales más importantes de Italia, un museo cuya historia está estrechamente ligada al arte moderno y a la identidad cultural de Roma.

La firma anunció que la primera colección FENDI Couture Otoño-Invierno 2026-2027 creada por Maria Grazia Chiuri se presentará el próximo 9 de julio en la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, ubicada en la capital italiana. La presentación coincidirá además con una exposición dedicada a la relación entre FENDI y Karl Lagerfeld, figura clave en la historia de la casa romana.

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Un museo que ocupa un lugar central en la vida cultural de Roma

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, conocida también como GNAMC, es el principal museo estatal italiano dedicado al arte moderno y contemporáneo. Su colección reúne miles de obras que recorren más de un siglo de producción artística, desde el siglo XIX hasta expresiones contemporáneas.

El edificio destaca desde la distancia. Su fachada monumental de inspiración neoclásica, las escalinatas de acceso y la sucesión de columnas convierten la entrada en una de las más reconocibles de la ciudad. A diferencia de los palacios históricos asociados al Renacimiento o al Barroco romano, este recinto representa una etapa más reciente de la historia cultural italiana, centrada en la modernidad y la experimentación artística.

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Así es la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, el recinto elegido para el debut de Maria Grazia Chiuri en FENDI

Cortesía FENDI

El vínculo entre moda y arte

La elección del museo adquiere una dimensión adicional por la exposición que acompañará el desfile. Los invitados tendrán acceso a una vista privada de After un Percorso di Lavoro. FENDI / Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work, una muestra que explora el legado creativo desarrollado entre la firma y el diseñador alemán. Posteriormente, la exposición abrirá al público del 10 de julio al 25 de octubre de 2026.

Esta conexión entre una colección de Alta Costura y una exposición museística refuerza una conversación que la industria mantiene desde hace décadas: la moda como parte del ecosistema cultural y no únicamente como producto de consumo.

Un escenario con peso simbólico para Maria Grazia Chiuri

El debut de Maria Grazia Chiuri tiene además una lectura especialmente romana. La diseñadora nació y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la ciudad, por lo que presentar esta nueva etapa dentro de una institución cultural de referencia añade una dimensión personal al acontecimiento.

La imagen del museo, con sus columnas monumentales, esculturas y amplias escalinatas, ofrece un entorno muy distinto al de los espacios industriales o minimalistas que suelen dominar muchas presentaciones contemporáneas. Aquí, la arquitectura tiene una presencia propia y dialoga con el legado artístico italiano que ha influido durante generaciones a diseñadores, artistas y artesanos.

Por qué este lugar importa para la moda

Las sedes de los desfiles se han convertido en una herramienta narrativa tan relevante como la colección misma. En este caso, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea aporta historia, patrimonio cultural y una conexión directa con Roma, ciudad donde nació FENDI hace más de un siglo.

Más que un simple telón de fondo, el museo funciona como una declaración sobre el tipo de conversación que la casa italiana busca abrir en esta nueva etapa: una donde arte, memoria, ciudad y creación contemporánea comparten el mismo espacio.

Maria Grazia Chiuri Fendi colección cruise
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