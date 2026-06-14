Un jardín secreto

Por Déborah Uranga

En Tiffany & Co., la historia pesa tanto como el brillo. Nathalie Verdeille, directora artística ejecutiva de alta joyería, ha encontrado un equilibrio poco frecuente: honrar el legado sin quedar atrapada en él. “Mi visión artística para Tiffany & Co. es bastante sencilla: siempre creo joyas que me gustaría llevar. Todo comienza con un deseo por la forma y el material. Me gustan los volúmenes generosos, los colores vibrantes y las líneas sensuales”, explica.

Su más reciente colección Blue Book, Hidden Garden, traslada los hallazgos del archivo hacia un territorio más íntimo, donde la observación minuciosa de la naturaleza se convierte en piezas llenas de vida, que irradian movimiento y luz. Diseña con una certeza clara: la joya se completa en quien la lleva. En Hidden Garden, su mirada se afina sobre el tiempo, la transformación y ese instante casi imperceptible en el que la naturaleza alcanza su punto máximo. Bazaar habla con ella, en exclusiva, sobre el proceso de creación de este jardín interior, escondido.

Tiffany ha sido el hogar de voces creativas muy diferentes: Jean Schlumberger, Elsa Peretti, Paloma Picasso, con un lenguaje visual particular e inconfundible. ¿Cómo describes el lenguaje que tú has creado desde tu llegada?

Algunos diseñadores ocultan el pasado para dejar su propia huella, pero a mí, me engrandece como narradora. Me esfuerzo por conectar lo histórico de Tiffany & Co. con las historias más íntimas y contemporáneas de quienes lucen nuestras joyas. Por un lado, me sumerjo en los archivos y, por otro, en los recuerdos. Es fascinante. Esto marca el inicio de un diálogo para hacerlos resonar en una nueva era y con nuevos movimientos artísticos. Me encanta contribuir a estas historias vivas. Para mí, se trata de prolongar el hilo de la emoción y dar nueva vida al extraordinario legado de Tiffany & Co.

¿En qué momento dejas de pensar en lo histórico como referencia para expresarte a través de la colección?

Los archivos de Tiffany están llenos de objetos emblemáticos que alimentan nuestra imaginación. Adentrarse en ellos sin sentirse abrumado requiere de una metodología que se perfecciona con el paso del tiempo. Frecuentemente, comenzamos por las piezas más icónicas —joyas patrimoniales y objetos significativos— antes de explorar a profundidad los dibujos originales y los tableros de investigación. Por ejemplo, los dibujos de palmeras encontrados en los archivos de Schlumberger inspiraron el capítulo Palm. De manera similar, ciertas piezas históricas se modernizaron para ganar fluidez y movimiento: el collar Jasmine de la década de 1950 inspiró una nueva construcción modular. Reimaginamos la histórica montura cut-down —un sello distintivo de la casa— para permitir que el diamante central fuera extraíble, uniendo tradición e innovación.

Amanda Seyfried, Chase Sui Wonders, Gabrielle Union, Greta Lee, Rosé Joe Schildhorn/BFA.com/Joe Schildhorn/BFA.com

Por último, en el capítulo Pineapple reinventamos una pieza icónica: las pulseras de esmalte de colores creadas por Jean Schlumberger en 1962. Ampliamos este motivo geométrico a una colección completa. El punto cruzado en oro, un homenaje directo a las pulseras originales, introducen una dimensión gráfica y contemporánea.

¿Hay alguna pieza de la colección en la que esa idea de lo imperceptible se haya convertido en una decisión técnica o estética concreta?

Lo que me fascinó de esta colección fue la noción del tiempo y el lapso casi imperceptible que le toma a la naturaleza despertar, florecer. Para percibir verdaderamente este milagro, debemos prestar una atención meticulosa. Este ritmo, a la vez largo y muy corto, se refleja en nuestro proceso creativo. Crear una pieza de joyería lleva meses, a veces años y, sin embargo, todo se reduce a pequeños avances diarios: un trazo de lápiz, un gesto preciso de la mano de un artesano. Es la suma de estos micromovimientos, casi invisibles, los que dan vida a una pieza de belleza perdurable. Con Hidden Garden, quise capturar este movimiento poético y congelar ese momento fugaz en el que la naturaleza alcanza su plenitud. Gracias a estas piezas, este momento suspendido, frágil y efímero se convierte en algo eterno, transformado en joyería.

UN JARDÍN SECRETO T|Tiffany & Co. Studio

¿Hay algo en Hidden Garden que refleje una especie de imperfección intencionada (como el estilo del jardín de Bunny Mellon)?

Por supuesto, hay detalles ocultos que sólo se revelan con el tiempo. Hay que acercarse, observar y llevar la joya puesta para que revele sus secretos. En los anillos de diamantes Bee, las abejas rayadas de oro, platino y diamantes se colocan casi en secreto como engastes; no se notan de inmediato, pero cuando las descubres, aportan un toque de vida, como si la propia naturaleza hubiera venido a polinizar la joya. Incluso en los diseños más simétricos, como los del capítulo Nest o el Raffia, nada es nunca perfectamente regular.

Se trata de una ilusión deliberada, porque la verdadera perfección reside en la irregularidad. Esto es lo que hace que la pieza sea más viva, más vibrante. Para mí, estos pequeños secretos son la esencia misma de la alta joyería: ofrecer a quien la lleva un descubrimiento íntimo, una renovada sensación de asombro con cada mirada.

UN JARDÍN SECRETO Tiffany & Co.

Una vez que tienes las piedras preciosas con las que vas a trabajar, ¿cómo cambia tu visión?

Esta colección comenzó con un extraordinario conjunto de rubíes ovalados de Mozambique. Su fluorescencia natural les confiere un tono rosa vibrante que amplifica la profundidad y la intensidad de su color. Talladas en exclusiva para Tiffany, las seleccionamos por su perfecta armonía tanto en color como en proporción. Con esta luminosidad en mente, redescubrí dos tesoros de archivo de Jean Schlumberger: una escultura de oro con forma de palmera de 1961 y un boceto inacabado de una rosa. Aunque distintos en cuanto a tema y tratamiento, juntos evocaban una imagen del paraíso. Con los ojos entrecerrados, me dejo llevar por la ensoñación: las hojas de la palmera se superponen, se disuelven y se reforman en patrones siempre cambiantes. Los rubíes brillan como soles en miniatura que descienden detrás de las hojas recortadas contra la luz. Su brillo dialoga con el oro y los diamantes, creando un juego matizado de resplandor y sombra. El resultado es un jardín exuberante y onírico: vívido, caprichoso y lleno de movimiento.

UN JARDÍN SECRETO Tiffany & Co.

La alta joyería tiene un vocabulario botánico propio, ¿qué elementos del jardín de Bunny te inspiraron imágenes que no habías explorado antes?

La mariposa es un motivo profundamente entretejido en la historia de Tiffany. Símbolo universal de transformación, renacimiento y libertad, también se encuentra entre las creaciones más poéticas de la naturaleza: una mensajera del alma, a menudo llamada la ‘flor voladora’. En la colección Blue Book 2026 le dedicamos tres conjuntos, cada uno revela una faceta diferente de este prodigio de la metamorfosis a través de diamantes amarillos y blancos, zafiros rosados, anarajados y azules.

Un jardín secreto T|Tiffany & Co. Studio

¿Hay alguna pieza que consideres la más atrevida y que ya te parezca icónica?

Parrot nos brindó la oportunidad de traspasar los límites de la artesanía tradicional reinventando la técnica del esmalte paillonné, que ocupa un lugar especial en la historia de Tiffany y Jean Schlumberger.

Utilizada desde el Renacimiento, esta técnica consiste en incrustar finas láminas de plata arrugada (conocidas como paillons) bajo capas de esmalte translúcido, creando así un juego de luces increíblemente rico. Cada pluma de loro se diseñó para asemejarse a un fragmento de ala en movimiento, vibrando con un tríptico de colores: azul oscuro, verde pato y azul Tiffany®.

Estas delicadas transiciones recuerdan la iridiscencia del plumaje cuando capta la luz. Lograr este resultado requirió meses de experimentación y una precisión extrema: cada pluma debía tener su propia intensidad al tiempo que se integraba armoniosamente en la composición general. El plumaje está salpicado de zafiros azules y morados, elegidos por la pureza de su color natural.

Un jardín secreto Matteo Prandoni/BFA.com/Matteo Prandoni/BFA.com

La alta joyería exige que se provoque asombro en los demás, pero también en uno mismo. ¿Cómo mantienes viva esa apertura emocional de una colección a otra?

Sin duda, lo más gratificante de crear Hidden Garden fue dar vida al jardín de mi propia imaginación. Esta colección florece como un ciclo de la naturaleza. Cada pieza florece en una armonía viva y orgánica de texturas, volúmenes y colores. Observamos la naturaleza con una atención casi científica para captar su singularidad: cada insecto, cada pájaro, cada planta.

Luego, nuestros artesanos pudieron plasmar su esencia, recreando esos pequeños movimientos, esas pulsaciones de vida. Las joyas parecen crecer en el cuerpo, como creaciones espontáneas de la propia naturaleza. Lo que me encanta es el ligero giro hacia el surrealismo: las especies que inspiran estas piezas no existen realmente. Las imaginamos, transformamos, reinventamos.

Quizás vivan en algún lugar, en un jardín secreto que aún no hemos descubierto. Esta difuminación entre la realidad y el ensueño, entre la naturaleza observada y la naturaleza imaginada, es lo que hace que esta colección me resulte tan mágica.

Un jardín secreto T|Tiffany & Co. Studio

¿Qué piezas de Hidden Garden consideras verdaderamente icónicas?

Las creaciones de Paradise Birds fueron las más alegres de imaginar para mí y mis equipos de diseño. Abordamos esta historia como un juego, una exploración libre donde cada piedra se convertía en el punto de partida de una historia. Ante nosotros estaban todos los colores del arcoíris: ópalos de fuego de México, ópalos boulder australianos, espesartina de Madagascar. Poco a poco, las siluetas comenzaron a tomar forma: el pico de un tucán, la cresta de una garza, un collar o una cresta, alas hechas de esmeraldas, turquesas, tanzanitas y turmalinas. Compusimos nuestra paleta, ajustamos los volúmenes y ensamblamos los colores como un rompecabezas.

Un jardín secreto T|Tiffany & Co. Studio

Cada piedra encontró su lugar hasta que el pájaro cobró vida mágicamente. Este trabajo es, ante todo, un juego de composición y libertad. Nada estaba predeterminado: las ideas surgieron al manipular las piedras, siguiendo su brillo y su carácter. Así es como estas criaturas fantásticas se volvieron tan realistas, impulsadas por el placer de crear y el deseo de dar vida a algo nuevo: aves que uno sólo puede imaginar encontrar en el paraíso. Cuando la fantasía se une a la alta joyería, todo es Tiffany.