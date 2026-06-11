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Moda

Los jeans que Jennifer Lopez combina con camisa clásica para lograr un look elegante y relajado

Un pantalón de mezclilla de pierna amplia, una camisa azul y un trench ligero bastan para construir uno de esos conjuntos que funcionan dentro y fuera de las tendencias pasajeras

Junio 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los jeans que Jennifer Lopez combina con camisa clásica para lograr un look elegante y relajado

Marc Piasecki/GC Images

Las proporciones vuelven a ocupar un lugar central en la conversación de moda. Más allá de los colores o los accesorios, gran parte de los looks que mejor funcionan actualmente comparten una característica y es que equilibran estructura y comodidad sin sacrificar ninguna de las dos. La combinación vista recientemente en Jennifer Lopez responde precisamente a esa idea. El resultado transmite naturalidad, pero detrás hay una construcción muy precisa que explica por qué sigue siendo una fórmula vigente.

La diva fue captada en París con un conjunto compuesto por una camisa azul de corte clásico, un cinturón de piel, un trench beige y unos jeans wide leg de tiro alto. Ninguna de las piezas resulta particularmente llamativa por sí sola, pero juntas construyen una imagen sofisticada que se aleja tanto de la formalidad estricta como de la estética excesivamente casual.

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Los protagonistas del look son los jeans. Frente al dominio que tuvieron durante años los cortes ajustados, la silueta amplia continúa consolidándose como una de las favoritas dentro y fuera de las pasarelas. La razón es que ofrece libertad de movimiento y aporta una caída que modifica visualmente las proporciones del cuerpo.

En este caso, el diseño presenta una cintura alta y una pierna amplia que desciende de forma continua hasta cubrir parcialmente el calzado. Esta línea vertical genera una sensación de longitud que estiliza la figura sin necesidad de recurrir a prendas ajustadas. El efecto se potencia gracias a la camisa fajada, que marca claramente el punto de la cintura y permite apreciar la arquitectura completa del conjunto.

Otro detalle relevante es el lavado de la mezclilla. El tono azul medio conserva un aspecto clásico y versátil que facilita múltiples combinaciones. No se trata de un acabado extremadamente oscuro ni de una versión desgastada, pero encuentra un punto intermedio que permite integrar la prenda tanto en estilismos relajados como en propuestas más pulidas.

Celebrity Sightings In Paris - June 10th, 2026

Los jeans que Jennifer Lopez combina con camisa clásica para lograr un look elegante y relajado

Marc Piasecki/GC Images

La camisa azul aporta contraste sin romper la armonía cromática. Su apariencia ligeramente masculina equilibra la amplitud del pantalón y conecta con una tendencia que ha ganado fuerza en las últimas temporadas para recuperar básicos del guardarropa tradicional y construir looks contemporáneos.
El trench beige completa la ecuación. Esta pieza introduce movimiento, añade una capa visual interesante y refuerza la sensación de elegancia sin que el conjunto pierda frescura. Su presencia transforma una combinación sencilla de camisa y jeans en una propuesta más elaborada.

Lo interesante de esta fórmula es que no depende de elementos difíciles de conseguir ni de tendencias efímeras. Unos jeans wide leg bien estructurados, una camisa clásica y un abrigo ligero siguen demostrando que las prendas más funcionales suelen ofrecer las combinaciones más efectivas. En un momento en el que la moda busca equilibrar comodidad y sofisticación, este tipo de estilismos encuentran un lugar privilegiado dentro del armario contemporáneo.

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