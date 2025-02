La soltería le sienta perfecto a Jennifer López y lo demuestra con unos wide leg jeans

Además de un genio del glam, Jennifer López nos ha enseñado una valiosa lección de amor propio y de cómo reconstruirte después de un cambio radical e inesperado sin dejar de verte fantástica en todo momento y es que el 21 de febrero, Jennifer López y Ben Affleck concretaron su divorcio en Los Ángeles, lo cual ha impactado severamente en el ánimo de la reina latina, pero no es motivo suficiente para dejar de verse increíble a cada momento.

La moda actual apuesta por la comodidad y la sofisticación, dos tendencias clave destacan esta temporada: los pantalones anchos y los looks monocromáticos. Juntos, crean un estilo elegante, moderno y versátil, ideal para cualquier ocasión y JLo sabe llevarlo a otro nivel.

Los wide leg jeans que JLo usa acertadamente esta temporada

Los pantalones anchos han regresado con fuerza reemplazando los cortes ajustados por siluetas fluidas y relajadas. Algunas de sus ventajas de esta tendencia son



Versatilidad: se pueden usar con blazers, crop tops o camisas oversize.

se pueden usar con blazers, crop tops o camisas oversize. Comodidad: su diseño holgado permite mayor movilidad.

su diseño holgado permite mayor movilidad. Estilizan la figura: sabemos que JLo no necesita trucos para estilizar su figura, sin embargo, los wide leg jeans alargan visualmente las piernas, sobre todo si se combinan con tacones o plataformas tal como lo hace la reina del Bronx.

Si quieres subirte a la tendencia de los pantalones de piernas anchas puedes iniciar con un palazzo, ideales tanto para looks casuales como para outfits formales.

Vestir de un sólo color es una estrategia de estilo que transmite sofisticación y minimalismo sobre todo en tonos beige y nudes, pues como podrás ver en el look de Jennifer López, ni siquiera importa si llevas un recogido desenfadado ya que este va muy ad hoc con el boho que viene muy en tendencia durante esta temporada, pero vale la pena detenernos en los detalles.

JLo con wide leg jeans en Los Ángeles Cortesía

Al elegir un look monocromático no hay cortes visuales lo cual estiliza tu figura, además de facilitar la combinación ya que no hay riesgo de que los colores choquen entre sí y esto hace resaltar aún más los accesorios, como la increíble D-Journey de Dior que llevaba JLo durante su paseo en Los Ángeles.

Las tonalidades neutras como el beige, el negro y el blanco son ideales para quienes buscan un estilo atemporal, mientras que colores vibrantes como el rojo, azul eléctrico o verde esmeralda aportan un toque de audacia y modernidad.