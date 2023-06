El ‘lazy updo’ de JLo que las de 30 y más de 50 pueden usar

De los 5 trucos de belleza de Jennifer Lopez que no creerás, tenemos uno más que concierte a la melena, un ‘lazy updo’ para aquellos días donde nos queremos ver arregladas, pero de manera messy (o sea, desarregladas). Un peinado que quizá desaprobarán las abuelitas, pero que hoy día te saca de apuros y hasta rejuvenece. ¿No nos crees? JLo, la reina capilar no-tan-oficial-pero-sí, lo demuestra.

El peinado de JLo que las de 30 y 50 querrán llevar este año

No hay duda de que Jennifer nos hace voltear la mirada (de buena manera) por sus glamorosos peinados, but we stan por sus recogidos despeinados (los ‘messy updo’s’). Este peinado sin esfuerzo desprenden una sensación acicalada al mismo tiempo que mantienen un toque jovial —aunque es mentira lo del esfuerzo, realmente cuesta trabajo obtener el messy bun perfecto, pero eso se hace con práctica y ensayo—.

Los paparazzi dieron con una JLo muy cómoda y fresca caminando por las calles en verano (cuando Nueva York aún no se inundaba en ese aire contaminado) y presumió de un ‘lazy updo’ sumamente bien logrado, en altura media dejando mechones sueltos y cabellos rebeldes para enmarcar el rostro.

El aspecto desordenado intencional agrega textura y dimensión al peinado, dándole un atractivo elegante pero deshecho; considéralo si quieres llevar un outfit en el que vas a destacar los hombros o la espalda —aunque tratándose de la musculosa espalda de JLo ya me sentí un poco fuera de forma—.

Eso sí, para conseguir un ‘lazy updo’ que queda perfecto para las tardes de domingo, hay que tener tu cabello bien cuidado. ¿Cómo le hace Jennifer Lopez? Una de las estrategias que más le han funcionado a la estrella de cincuenta años es dejar su pelo descansar de las herramientas de calor y los productos químicos durante sus días libres; por eso es común que en sus looks off-duty la neoyorquina lleve el pelo recogido en una colita de caballo, un chongo alto o use una gorra como accesorio. Mantener el pelo tan largo así de saludable es todo un reto, por eso Jen también acude a las extensiones naturales de hasta más de 100 centímetros para lucir una melena de envidia sin tener que maltratar su pelo natural. Si no tienes el cabello corto como yo, y te gusta la melena XL, este peinado no te decepcionará.