El jumpsuit de Chanel que recupera uno de los looks más memorables de Selena Quintanilla

Luego de diesciséis años y bajo la dirección creativa de Virginie Viard, Chanel volvió a presentarse en Los Ángeles con su colección crucero 2023/24 en el cual hubo muy gratas sorpresas, entre ellas el jumpsuit del que queremos hablarte hoy.

Se trata de uno de los looks más icónicos de la historia musical latina, seguramente lo recordarás porque un mes después de haberlo utilizado durante su última presentación en el Astrodome en Houston en 1995, Selena Quintanilla fue cobardemente asesinada por su fan y manager Yolanda Saldívar.

Como podrás imaginarte, este jumpsuit se robó la atención de todos los presentes en el desfile donde la temática que hizo referencia a los años sesentas deslumbró por el toque contemporáneo que adicionaron los creativos.

Así revivió Chanel uno de los looks más icónicos de Selena Quintanilla

Seguramente recuerdas el increíble jumpsuit que utilizó Selena Quintanilla durante su última presentación en Houston, allá por el año de 1995 y es que hay suficiente material en internet para recordar minuto a minuto ese memorable show.

Se trata de un mono totalmente entallado que moldeaba la escultural y envidiable figura de la reina del TexMex. La icónica prenda morada con glitter de corte halter, con un cut out atrevido en el abdomen y pantalones con fit setentero, verdaderamente un homenaje al cuerpazo de Selena.

Pues Chanel de Virginie Viard lo revivió en la pasarela del crucero 2023/24 con su propio sello y aunque también luce el acabado glitter que destelló sobre el escenario aquella última noche de Selena, los pantalones de la prenda también tienen corte de campana.

Además, el look se divide en dos partes, pues además de los pantalones de campana, adicionaron un top escotado que simula el cut out del legendario look de la cantante.

Chanel revivió el icónico jumpsuit de Selena Quintanilla Getty images

Además de su propio sello, la modelo agregó algunos accesorios como un choker, una cadena larga, un crucifijo y pendientes, por supuesto el peinado de melena suelta fue reemplazado por unas cornrows que llevan ya varias temporadas en tendencia.

Para rematar el look informal sin llegar al estilo deportivo, la modelo utilizó unas sandalias de piso abiertas que le dieron el toque fresco del street style de Los Ángeles.