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Los zapatos que protagonizan la nueva campaña de José Mourinho requieren más de 160 pasos de fabricación

La colección Tramezza de Ferragamo vuelve a poner el foco en el trabajo artesanal detrás del calzado masculino de lujo, un proceso que combina técnicas tradicionales italianas con décadas de conocimiento especializado

Junio 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los zapatos que protagonizan la nueva campaña de José Mourinho requieren más de 160 pasos de fabricación

Mauricio Lobato @mmauriciolobatoo

En una industria donde la velocidad suele marcar el ritmo de producción, el verdadero lujo continúa encontrándose en aquello que no puede acelerarse. El tiempo dedicado a perfeccionar una horma, la precisión de una costura o la construcción interna de un zapato siguen siendo elementos difíciles de reemplazar. Esa idea ocupa un lugar central en la más reciente colaboración de Ferragamo, que utiliza el lenguaje de la excelencia deportiva para hablar de uno de los valores más apreciados dentro de la artesanía italiana: la búsqueda constante de la perfección.

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La colección Tramezza, emblema de la tradición artesanal de Ferragamo

La nueva campaña protagonizada por José Mourinho gira alrededor de Tramezza, una de las líneas más emblemáticas de Ferragamo y considerada la máxima expresión de su experiencia en la fabricación de calzado masculino. Cada par requiere más de 160 pasos de elaboración, una cifra que refleja la complejidad técnica detrás de un producto diseñado para acompañar al usuario durante años.

Lejos de los procesos industrializados, la construcción de estos modelos involucra múltiples fases ejecutadas con atención minuciosa al detalle. El resultado es un zapato que prioriza la durabilidad, la comodidad y la estabilidad sin sacrificar elegancia.

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Los zapatos que protagonizan la nueva campaña de José Mourinho requieren más de 160 pasos de fabricación

Mauricio Lobato

Qué significa realmente el nombre Tramezza

El nombre de la colección hace referencia a una capa de piel situada entre la plantilla y la suela exterior. Aunque permanece invisible para quien observa el zapato terminado, desempeña una función esencial dentro de su estructura al aportar flexibilidad, resistencia y confort durante el uso diario.

Esta construcción incorpora además la característica alma de acero patentada por Salvatore Ferragamo, un elemento diseñado para ofrecer mayor soporte y equilibrio. La combinación de estos componentes forma parte de una filosofía que privilegia la ingeniería artesanal tanto como la estética.

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Los zapatos que protagonizan la nueva campaña de José Mourinho requieren más de 160 pasos de fabricación

Mauricio Lobato

José Mourinho como símbolo de disciplina y precisión

La elección del entrenador portugués responde a una afinidad de valores más que a una conexión con las tendencias del momento. Ferragamo presenta a José Mourinho como una figura asociada con la disciplina, la preparación meticulosa y la búsqueda permanente de resultados, características que la firma vincula con el trabajo que hay detrás de cada creación Tramezza.

A lo largo de su trayectoria, José Mourinho ha construido una reputación basada en la atención al detalle y en la capacidad de sostener estándares elevados a lo largo del tiempo. Es precisamente esa noción de constancia la que la campaña busca trasladar al universo de la manufactura italiana.

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Los zapatos que protagonizan la nueva campaña de José Mourinho requieren más de 160 pasos de fabricación

Mauricio Lobato

Cuando el lujo se mide en conocimiento y tiempo

En el segmento del lujo contemporáneo, la conversación suele centrarse en materiales excepcionales o diseños exclusivos. Sin embargo, el valor de muchas piezas comienza mucho antes, en los procesos invisibles que permiten que un objeto conserve su calidad temporada tras temporada.

La colección Tramezza se inscribe dentro de esa tradición. Más que presentar una novedad pasajera, Ferragamo dirige la atención hacia el trabajo artesanal que sustenta cada modelo. Los más de 160 pasos necesarios para completar un par funcionan como recordatorio de que algunas de las expresiones más refinadas del lujo siguen dependiendo de algo tan simple y tan escaso como el tiempo dedicado a hacer las cosas bien.

Ferragamo salvatore ferragamo
Eurídice Aiymet Garavito García
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