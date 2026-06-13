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Moda

Los cuatro looks de Dior que construyen el universo escénico de Rosalía en el Lux Tour

Alas bordadas, referencias históricas reinterpretadas y siluetas que cambian de personaje en cuestión de minutos. El vestuario creado por Dior para la gira Lux convierte cada aparición en una escena distinta dentro de una misma narrativa visual

Junio 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los cuatro looks de Dior que construyen el universo escénico de Rosalía en el Lux Tour

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En un concierto, el vestuario suele acompañar la música. En el caso de Rosalía, parece formar parte de ella. Las prendas elegidas para el Lux Tour no funcionan únicamente como cambios de ropa entre canciones; actúan como elementos narrativos capaces de modificar la atmósfera del escenario. Cada diseño introduce una identidad distinta, pero todos comparten una misma lógica visual: la combinación de referencias históricas, trabajo artesanal y una teatralidad que evita caer en el disfraz. El resultado es una secuencia de imágenes que se siente cohesionada incluso cuando las siluetas cambian por completo.

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El ángel contemporáneo: plumas, corsetería y volumen

Uno de los momentos más llamativos de la gira llega con un conjunto en tonos marfil compuesto por una capa de alas confeccionada en organza y plumas bordadas, un sostén satinado estructurado y shorts decorados con aplicaciones que evocan escamas.

La referencia angelical es evidente, pero el diseño evita la literalidad. La construcción de las piezas mantiene una tensión interesante entre fragilidad y fuerza. Las alas aportan dramatismo visual, mientras que la corsetería introduce estructura y presencia escénica.

Sobre el escenario, la silueta se percibe ligera y monumental al mismo tiempo, una combinación difícil de conseguir incluso dentro de la alta costura.

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El ángel contemporáneo: plumas, corsetería y volumen

Cortesía Dior

El vestido azul que transforma las cintas en arquitectura textil

Otro de los diseños más complejos de la colección es el vestido azul degradado elaborado a partir de cintas de satén entretejidas. La pieza crea movimiento constante, algo especialmente visible cuando la cantante camina o gira durante la presentación.

Desde la distancia parece una superficie líquida. De cerca revela un nivel de construcción mucho más elaborado, donde cada elemento aporta textura y profundidad.
La elección del azul también introduce un cambio de tono dentro del repertorio visual de la gira. Frente a los blancos etéreos o los negros dramáticos, esta propuesta aporta una sensación más onírica y casi escultórica.

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El vestido azul que transforma las cintas en arquitectura textil

Cortesía Dior

Un guiño histórico reinterpretado en clave Dior

El vestido negro ajustado incorpora detalles inspirados en los brandebourgs, los cierres asociados tradicionalmente a uniformes militares y prendas ceremoniales. A esto se suma un sombrero tricorne de gran tamaño que refuerza la referencia histórica.

Sin embargo, la ejecución está lejos de una recreación de época. El drapeado del vestido, la transparencia del cuello y la forma en que la prenda se adapta al cuerpo trasladan esos códigos al lenguaje contemporáneo.

La combinación genera una figura poderosa que destaca por su precisión visual. No depende de grandes volúmenes ni de adornos excesivos para captar atención.

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Un guiño histórico reinterpretado en clave Dior

Cortesía Dior

La bailarina reinventada

Compuesto por una camiseta de punto sin mangas y una falda tutú de organza bordada con aplicaciones brillantes. La referencia a la danza clásica podría parecer familiar, pero aquí aparece reinterpretada mediante proporciones más relajadas y una construcción menos rígida. El resultado conserva el movimiento característico del tutú sin reproducir fielmente la estética tradicional del escenario de ballet.

La presencia de bordados y detalles artesanales conecta esta pieza con el resto del vestuario, manteniendo la coherencia visual de toda la propuesta.

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La bailarina reinventada

Cortesía Dior

Una narrativa construida a través de la ropa

Más allá de las prendas individuales, el interés de estos cuatro looks radica en la forma en que dialogan entre sí. Las alas, los elementos militares, las referencias al ballet y las estructuras textiles complejas pertenecen a universos distintos, pero encuentran un punto de encuentro en la visión creativa desarrollada para la gira.

Cada aparición introduce una nueva escena sin romper el hilo conductor del espectáculo. En lugar de presentar cambios aislados, el vestuario construye una secuencia visual donde la moda participa activamente en la experiencia del concierto.
Esa capacidad para convertir la ropa en parte de la narrativa explica por qué estas creaciones de Dior se han convertido en uno de los elementos más comentados del Lux Tour. No solo acompañan el espectáculo, forman parte de él.

Rosalia JW Anderson Dior tour
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