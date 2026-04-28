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Moda

Carlota Casiraghi confirma que la camisa blanca sigue siendo la pieza más precisa del clóset

En el desfile Cruise 2026/27 de Chanel en Biarritz, Carlota Casiraghi recurre a la camisa blanca para demostrar cómo se construye un look perfecto para las vacaciones

Abril 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Carlota Casiraghi confirma que la camisa blanca sigue siendo la pieza más precisa del clóset

Getty images

Hay elecciones que no buscan destacar, pero terminan imponiendo el tono. En el desfile Cruise 2026/27 de Chanel en Biarritz, Carlota Casiraghi aparece con una fórmula que, en teoría, ya está vista: camisa blanca y pantalón negro. En la práctica, el resultado es otra cosa.

La clave no está en las piezas, sino en cómo se sostienen. La camisa —amplia, de caída limpia y sin rigidez— no intenta estructurar el cuerpo ni marcar la silueta, en cambio, se mueve y aporta dinamismo. Ese gesto cambia todo ya que deja de ser una prenda básica para convertirse en una decisión de estilo.

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El pantalón negro, recto y liso, funciona como base del look, pues no compite, ni distrae, es decir, funciona como ancla y ahí aparece una de las lecturas más interesantes del look: cuando todo está en su lugar, lo básico deja de ser básico.

En Carlota Casiraghi no hay exceso de accesorios. Apenas un par de aretes en rojo que introducen un punto de tensión medido y nada más. Esa contención responde a una forma de vestir que privilegia precisión sobre acumulación.

También hay una cuestión de proporción en la longitud de la camisa, el volumen controlado y la relación con el pantalón. No hay contraste forzado ni dramatismo. Todo se construye desde un equilibrio que se percibe sin necesidad de explicarse y que a su vez funciona como parte de la firma e identidad sofisticada de Carlota Casiraghi.

Aunque la royal podría haber elegido un diseño más atrevido como la propuesta de Matthiew Blazy, colorida, con rayas y accesorios, prefirió volver a una combinación que en otro contexto, sería considerada un comodín, sin embargo, no busca llamar la atención de inmediato, sino permanecer y eso es lo que termina haciendo match con el estilo ya conocido de la escritora.

La camisa blanca no vuelve porque en realidad nunca se fue. Lo que cambia es la forma de llevarla. En Carlota Casiraghi, deja de ser uniforme y se convierte en una herramienta precisa: una pieza que, bien elegida, resuelve más de lo que aparenta.

No hay gesto nostálgico ni intención de reinterpretar el clásico. Hay algo más simple: entender que, cuando el corte, la proporción y el contexto son correctos, no hace falta añadir nada más.

Carlota Casiraghi Chanel Matthieu Blazy
Eurídice Aiymet Garavito García
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