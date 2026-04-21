Emily Blunt lleva la alta costura de Schiaparelli con más de 300 perlas en Nueva York

Emily Blunt apareció en la premiere en Nueva York de The Devil Wears Prada 2 con un vestido de alta costura de Schiaparelli SS26 que se construye desde la precisión del detalle. La pieza, estructurada en capas de tul en tono marfil, incorpora más de 300 perlas aplicadas a mano en el corset, generando un punto focal que concentra la atención sin necesidad de otros elementos.

El diseño parte de un bustier que combina textura y relieve. Las perlas no funcionan como adorno disperso, están organizadas para crear volumen en la zona superior, casi como una extensión orgánica del cuerpo del vestido. Este trabajo artesanal es clave para entender la pieza ya que cada aplicación responde a una composición pensada desde la alta costura.

La falda introduce otro lenguaje. Construida en múltiples capas de tul, abre en forma escalonada hacia el frente, permitiendo movimiento y ligereza dentro de una silueta amplia. El volumen no se siente rígido, se desplaza con naturalidad, generando un efecto dinámico que cambia con cada paso.

El contraste entre la parte superior y la falda es lo que define el equilibrio del look. Arriba, densidad visual y textura; abajo, fluidez y aire. Esta dualidad evita que el vestido se perciba pesado, a pesar de su construcción compleja.

El estilismo se mantiene contenido para no competir con la pieza. El peinado recogido despeja el rostro y permite que el trabajo del corset tenga protagonismo. El maquillaje, en una línea limpia con labios definidos, acompaña sin desviar la atención ni quitarle el foco a la obra de arte que lleva por vestido.

La elección de Schiaparelli para esta aparición no es casual. La casa ha consolidado un lenguaje donde la artesanía se combina con una visión contemporánea del cuerpo y la forma. En este caso, el uso de perlas —tradicionalmente asociado a lo clásico— se replantea desde la escala y la disposición, alejándose de lo predecible.

En el contexto de una premiere que reúne referencias directas al universo de la moda, el vestido de Emily Blunt se posiciona como una pieza que dialoga con ese entorno sin caer en la literalidad. No cita, no replica, propone desde la construcción.

Más de 300 perlas, capas de tul y una silueta pensada para el movimiento: la alta costura aparece aquí como ejercicio de precisión, donde cada elemento cumple una función específica dentro del conjunto.