El conjunto azul cielo de Anne Hathaway que está sustituyendo al blazer en los días de calor

Las prendas que mejor funcionan en verano suelen ser cómodas y fluidas, sin embargo, pocas veces logran verse tan pulidas como las opciones tradicionales de sastrería. Por eso resulta interesante observar cómo los conjuntos coordinados de inspiración relajada están ocupando el espacio que durante años perteneció al blazer. La clave no está únicamente en la comodidad, sino en la manera en que estas siluetas amplias generan una imagen sofisticada sin recurrir a estructuras rígidas, hombreras o capas adicionales.

Anne Hathaway apareció recientemente con una propuesta que resume perfectamente este cambio. En lugar de apostar por el habitual traje sastre, eligió un conjunto azul cielo compuesto por una camisa oversize y pantalones amplios confeccionados en un tejido ligero y semitransparente. El resultado transmite frescura, movimiento y una elegancia mucho más relajada que la asociada al vestuario corporativo clásico.

La elección del color también juega un papel importante. El azul cielo se ha convertido en uno de los tonos protagonistas de 2026 porque aporta luminosidad sin resultar tan predecible como el blanco ni tan intenso como otros colores vibrantes. Funciona especialmente bien en prendas fluidas, donde la caída del tejido potencia la sensación de ligereza.

Lo interesante de esta tendencia es que toma elementos tradicionalmente vinculados a la ropa de descanso —camisas amplias, pantalones cómodos y tejidos suaves— para trasladarlos al vestuario cotidiano. No se trata de vestirse literalmente en pijama, sino de adoptar las proporciones relajadas y la comodidad que caracterizan a estas prendas, elevándolas mediante materiales refinados, accesorios estratégicos y una paleta de color cuidada.

Otro factor que explica su popularidad es su versatilidad. Mientras un blazer suele imponer cierta formalidad, los conjuntos coordinados permiten adaptarse a diferentes contextos con mucha facilidad. Pueden acompañarse con sandalias minimalistas durante el día, sumarse a un bolso estructurado para una reunión o transformarse con joyería llamativa para una cena de verano.

El conjunto azul cielo de Anne Hathaway que está sustituyendo al blazer en los días de calor Balenciaga

Además, esta estética responde a una conversación más amplia dentro de la moda actual donde la búsqueda de prendas que ofrezcan libertad de movimiento sin sacrificar estilo es una prioridad, por ello las consumidoras prefieren piezas que funcionen durante jornadas largas, viajes o cambios de temperatura, y los conjuntos fluidos cumplen con ese objetivo mejor que muchas alternativas tradicionales.

Para quienes buscan replicar la idea, la fórmula es sencilla. Una camisa amplia, un pantalón de pierna ancha y una gama cromática uniforme son suficientes para construir un look con impacto visual. Los tonos celestes, mantequilla, arena y rosa empolvado son especialmente relevantes esta temporada. El secreto está en mantener la silueta relajada y evitar sumar prendas demasiado estructuradas que rompan la fluidez del conjunto.

Todo apunta a que el protagonismo del blazer seguirá reduciéndose durante los meses más cálidos. En su lugar, las combinaciones coordinadas de aire ligero ofrecen una respuesta más acorde con las necesidades actuales entre prendas cómodas, frescas y elegantes que funcionan dentro y fuera de la oficina. Anne Hathaway acaba de ofrecer una de las versiones más convincentes de esta tendencia.