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Moda

El vestido de lunares que vuelve este verano no es negro, ahora se lleva en rojo intenso

Entre los estampados que están recuperando espacio esta temporada, uno destaca por su capacidad para transformar un clásico conocido en algo mucho más fresco y luminoso

Junio 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El vestido de lunares que vuelve este verano no es negro, ahora se lleva en rojo intenso

Arnold Jerocki/FilmMagic

La conversación sobre los estampados del verano suele girar alrededor de las flores, las rayas marineras o los motivos tropicales. Sin embargo, una propuesta distinta ha comenzado a ganar terreno en destinos costeros, eventos deportivos y ciudades mediterráneas, se trata de los lunares en clave vibrante.
El interés no está únicamente en el estampado, sino en cómo el color modifica por completo su lectura visual. Lo que durante años estuvo asociado a combinaciones en blanco y negro adopta ahora una energía más ligera, pensada para los meses de calor y para un vestuario que busca llamar la atención sin depender de tendencias efímeras.

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Los lunares encuentran una nueva identidad

El estampado de lunares nunca ha desaparecido del todo. Ha atravesado décadas de moda adaptándose a diferentes contextos, desde referencias asociadas al cine clásico hasta interpretaciones contemporáneas vistas en pasarelas y colecciones de verano.
La diferencia en 2026 está en la paleta cromática. El negro, tradicionalmente dominante en este tipo de diseños, cede protagonismo a tonalidades más vivas. El rojo intenso destaca especialmente porque conserva el carácter gráfico de los lunares mientras aporta una sensación más veraniega y luminosa. La combinación de rojo y blanco tiene además la ventaja de ser reconocible a primera vista sin caer en la rigidez que a veces generan los contrastes más oscuros.

El detalle que actualiza el estampado clásico

En una reciente aparición en Montecarlo, Alexandra Malena Leclerc llevó un vestido rojo de lunares blancos que resume bien esta evolución. La silueta evita referencias excesivamente retro. En lugar de apoyarse en mangas voluminosas o elementos asociados al imaginario pin-up, apuesta por líneas limpias, una espalda descubierta y una construcción mucho más actual.
Ese equilibrio es precisamente lo que está impulsando el regreso de los lunares. El estampado mantiene su identidad histórica, pero aparece integrado en prendas que responden a códigos contemporáneos.

El rojo desplaza a los neutros durante el verano

Las temporadas recientes estuvieron marcadas por una fuerte presencia de tonos neutros. Beige, crema, gris y marrón dominaron gran parte de las conversaciones relacionadas con el lujo y el estilo cotidiano. Ahora comienza a observarse un movimiento distinto. El rojo vuelve a ocupar espacio dentro del clóset de verano, especialmente en vestidos ligeros, conjuntos coordinados y accesorios que funcionan como punto focal del look.
No se trata de un rojo oscuro o invernal. La preferencia actual se inclina hacia matices más vivos que dialogan naturalmente con la luz de la temporada y potencian la frescura de tejidos ligeros como el lino, el algodón o las mezclas fluidas.

Cómo llevar los lunares rojos en 2026

La clave de esta nueva interpretación está en los complementos. Los lunares rojos funcionan mejor cuando el resto de los elementos se mantienen contenidos.
Unas gafas rectangulares oscuras, joyería discreta o bolsos con textura permiten que el estampado conserve el protagonismo sin generar saturación visual. También es una fórmula que facilita el paso entre contextos distintos, funcionan perfectamente en un paseo junto al mar como en una comida al aire libre o un evento informal durante las vacaciones.

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