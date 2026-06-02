Suscríbete
Síguenos en:
Moda

7 prendas de FENDI Cruise 2027 que merecen un lugar en tu clóset

No todo lo que aparece en una colección de lujo está pensado para quedarse en la pasarela. Entre cuero, sastrería relajada y abrigos con personalidad, hay piezas que pueden integrarse con facilidad a un clóset actual

Junio 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
02_03_04_05 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

7 prendas de FENDI Cruise 2027 que merecen un lugar en tu clóset

Cortesía

Las colecciones Cruise suelen ocupar un territorio peculiar dentro de la moda. No responden por completo a las reglas de una temporada específica ni están obligadas a presentar prendas destinadas exclusivamente al espectáculo. Por eso, cuando funcionan bien, suelen ofrecer algo mucho más interesante como ideas que pueden trasladarse a la vida real. En la propuesta más reciente de FENDI, el atractivo no está únicamente en la construcción visual de las imágenes o en la sofisticación de los materiales, sino en la capacidad de Maria Grazia Chiuri de convertir piezas reconocibles en objetos de deseo que no exigen un cambio radical de estilo para resultar relevantes.

Entre siluetas oscuras, referencias utilitarias y una sastrería de líneas suaves, varias prendas destacan por su potencial para sobrevivir mucho más allá de la temporada.

También te interesa...
Historia de Fendi
Moda
La historia de Fendi: una maison de lujo y artesanía
Mayo 05, 2022
 · 
Melisa Velázquez
FENDI Peekaboo
Moda
La nueva cápsula FENDI Peekaboo reinventa las icónicas macrocosturas de Selleria
Octubre 12, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

El trench coat beige

Pocas prendas tienen la capacidad de adaptarse a tantos contextos como una gabardina bien construida. En la colección aparece con hombros relajados, proporciones amplias y un aire refinado que evita cualquier exceso.

Funciona con jeans rectos, pantalones de vestir o vestidos ligeros. Es probablemente la compra más inteligente de toda la propuesta porque nunca depende de una tendencia específica para mantenerse vigente.

21_22 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

El trench coat beige

Cortesía

El traje negro relajado

La sastrería sigue alejándose de las estructuras rígidas. Aquí aparece más fluida, con pantalones amplios y chaquetas de líneas limpias.

La clave para llevarla fuera del entorno corporativo está en combinarla con camisetas sencillas, zapatos planos o incluso tenis minimalistas. El resultado conserva elegancia sin sentirse formal.

06_07 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

El traje negro relajado

Cortesía

La chamarra negra de cuero

El cuero continúa ocupando un lugar central, pero esta vez desde una perspectiva menos agresiva y más versátil.

Las versiones vistas en la colección funcionan sobre vestidos, faldas midi o pantalones amplios. Es una de esas prendas capaces de transformar un conjunto básico sin requerir demasiados accesorios.

57_58 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

La chamarra negra de cuero

Cortesía

Los pantalones amplios

Aparecen una y otra vez en distintas versiones: con sastrería, mezclados con prendas utilitarias o acompañando tejidos más delicados.

Su atractivo reside en el equilibrio entre comodidad y estructura. Son fáciles de incorporar porque combinan prácticamente con cualquier parte superior ya existente en el clóset.

53_54 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

Los pantalones amplios

Cortesía

El animal print en pequeñas dosis

La colección incluye estampados inspirados en el leopardo, pero utilizados con mucha más moderación de la que suele verse habitualmente.

La mejor forma de llevar esta tendencia es a través de un abrigo, un bolso o una sola pieza protagonista. De esta manera se convierte en un acento visual y no en el centro absoluto del conjunto.

30_31 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

El animal print en pequeñas dosis

Cortesía

Los acabados metálicos

Las prendas plateadas suelen asociarse con fiestas o eventos nocturnos, pero aquí aparecen integradas a siluetas relajadas y funcionales.

La manera más sencilla de adaptarlas consiste en incorporarlas mediante una chaqueta, un bolso o una sola prenda combinada con básicos neutros. El contraste ayuda a que el acabado destaque sin dominar el look completo.

67_68 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg

Los acabados metálicos

Cortesía

El vestido negro de textura ligera

Entre transparencias, tejidos fluidos y detalles artesanales, varias propuestas recuperan una idea que rara vez falla: el vestido negro como pieza de fondo de armario.

Su fortaleza está en la capacidad de transformarse según los accesorios elegidos. Puede funcionar durante el día con calzado plano o adquirir una dimensión completamente distinta con joyería y zapatos de noche.

13_A_FENDI CRUISE 2027.jpg

El vestido negro de textura ligera

Cortesía

Lo interesante de esta colección no es que proponga una estética imposible de replicar, sino que construye un guardarropa basado en piezas familiares. La diferencia está en cómo se combinan los materiales, las proporciones y las texturas. Ahí es donde aparece la inspiración más útil, no se trata de copiar un conjunto completo, sino en identificar aquellas prendas capaces de convivir con lo que ya tenemos y elevarlo sin esfuerzo.

Fendi colección cruise Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_712246457_18622539493043196_8075021599506232122_n (1).jpg
Moda
Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BVLGARI x Santi Gimenez13947.jpg
Moda
Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding Of Mick Jagger And Bianca Pérez-Mora Macías
Moda
Mucho antes de Dua Lipa, Bianca Jagger llevó este look de novia que hizo historia
Mayo 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026-05-29 14.33.57.jpeg
Moda
Raquel Orozco lleva el trabajo artesanal a un terreno inesperado para Otoño-Invierno 2026
Mayo 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Spanish Royals Preside Over The Ceremony Of The Medals Of Merit In The Fine Arts 2024
Moda
El vestido cruzado sigue conquistando clósets por una razón muy sencilla
Algunas prendas atraviesan temporadas, cambios de estilo y nuevas tendencias sin perder relevancia. El vestido cruzado lleva años ocupando ese lugar privilegiado
Mayo 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York - May 26, 2026
Moda
El vestido floral de Lindsay Lohan ya tiene firma y todavía está disponible on line
Los vestidos estampados suelen aparecer cada primavera, pero algunos destacan por su corte, movimiento y versatilidad. Este diseño reúne varios de los elementos que están marcando la temporada
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - February 20, 2025
Moda
Jeans amplios, hoodies negros y sneakers usados: así vuelve el skater californiano en 2026
Sudaderas amplias, jeans relajados y tenis funcionales están desplazando los looks demasiado producidos. El estilo skater californiano regresa desde un lugar mucho más cotidiano
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Yoon_And_Verbal_lifestyle_still_3_16-9_JPEG.jpeg
Moda
El truco para usar un reloj futurista sin que se robe todo el look
Las piezas de relojería con cajas robustas, detalles técnicos y acabados oscuros pueden verse sofisticadas o excesivas. Todo depende de cómo se integren al resto del outfit
Mayo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García