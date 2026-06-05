Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026

Las nuevas propuestas para verano apuestan por tejidos abiertos, estructuras artesanales y capas visibles que aportan movimiento sin recurrir al efecto desnudo que dominó temporadas recientes

Junio 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Desigual Presents “Desigual Vintage” New Collection

Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026

Carlos Alvarez/Getty Images

La moda lleva varias temporadas explorando la idea de mostrar piel, pero la conversación está cambiando. El interés ya no se concentra únicamente en cuánto se ve o cuánto se cubre una prenda, sino en la construcción visual que existe entre ambos extremos. Esa evolución explica por qué cada vez aparecen más piezas elaboradas con entramados, nudos, mallas y tejidos abiertos. La atención se desplaza hacia la textura, el movimiento y el trabajo manual detrás de la prenda. En lugar de buscar el impacto de una transparencia evidente, estas nuevas propuestas crean profundidad visual y convierten el cuerpo en parte de una composición más compleja.

Las faldas de red se han convertido en uno de los ejemplos más claros de esta transición. Su presencia ha comenzado a multiplicarse tanto en pasarelas como en colecciones de firmas emergentes y grandes casas de moda. Aunque comparten con las transparencias tradicionales la idea de revelar parcialmente la silueta, el resultado es completamente distinto.

También te interesa...
la-rosalia.jpg
Moda
Rosalía, la nueva musa de la marca de lencería de Kim Kardashian
Mayo 17, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
el-limpiador-facial-de-la-Rosalía.jpg
Belleza
Este es el limpiador facial que usa Rosalía (y está en descuento)
Noviembre 23, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

La diferencia radica en la estructura. Mientras una falda transparente suele apoyarse en tejidos ligeros como tul, organza o gasa, los diseños de red introducen formas geométricas, entramados visibles y aperturas que generan volumen. El efecto es menos delicado y más gráfico. La prenda se percibe como un objeto diseñado, no únicamente como una capa translúcida.

Otro factor que explica su crecimiento es la influencia de las técnicas artesanales dentro del lujo contemporáneo. El crochet, el macramé y distintos tipos de tejido manual han ganado relevancia porque aportan carácter y singularidad. En un momento en el que muchas consumidoras buscan piezas con identidad propia, los acabados que evidencian trabajo manual adquieren un valor especial.

También existe una razón práctica. Las faldas de red permiten múltiples interpretaciones. Pueden llevarse sobre minifaldas, shorts, vestidos lenceros o incluso pantalones. Esa versatilidad amplía sus posibilidades y facilita que funcionen en distintos contextos, desde vacaciones junto al mar hasta eventos urbanos durante el verano.

SaveInsta.to_670632534_18581773201050919_4286216256001656011_n.jpg

Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026

Instagram

La paleta de colores también ha evolucionado. Los tonos neutros siguen siendo predominantes, especialmente marfil, arena, negro y beige, pero cada vez aparecen más versiones en colores intensos que convierten la red en protagonista absoluta del conjunto. En ambos casos, el objetivo es destacar la construcción de la pieza antes que la exposición de la piel.

En cuanto al estilismo, la tendencia funciona especialmente bien cuando se combina con elementos más limpios. Camisetas de líneas simples, tops estructurados, sandalias minimalistas o bolsos sobrios permiten que la textura de la falda conserve todo el protagonismo. Cuando se añaden demasiados detalles alrededor, el efecto pierde fuerza.

La popularidad de estas prendas también coincide con una búsqueda general de ligereza visual. Después de varias temporadas dominadas por acabados brillantes, transparencias extremas y propuestas de alto impacto, muchas colecciones comienzan a inclinarse por recursos más sutiles. La atención se centra en los materiales, en cómo reaccionan al movimiento y en la manera en que interactúan con el cuerpo.

Desigual Presents “Desigual Vintage” New Collection

Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026

Carlos Alvarez/Getty Images

Por eso las faldas de red están encontrando un espacio propio dentro del clóset de las it girls en 2026. Su atractivo reside en la capacidad de combinar artesanía, modernidad y versatilidad dentro de una sola pieza. Más que sustituir completamente a las transparencias, proponen una nueva forma de interpretarlas, una donde la textura tiene tanto peso como la silueta.

Transparencias tipos de faldas Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Tiffany & Co Summer Icons - Hardwear Watch.jpg
Moda
El reloj pulsera que funciona igual de bien con blazer que con vestido negro
Junio 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_260501_MS_Gucci_8-2799_04i.jpg
Moda
¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_714911667_18593031013061092_339756802340554054_n.jpg
Belleza
El micro bob de Lily Collins confirma que el pelo corto dominará el verano 2026
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce_Gabbana_Diadora_260401_LJBTN_090_1527_RGB_300.jpg
Moda
Los tenis retro que combinan con todo y son la compra más inteligente del verano
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
02_03_04_05 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg
Moda
7 prendas de FENDI Cruise 2027 que merecen un lugar en tu clóset
No todo lo que aparece en una colección de lujo está pensado para quedarse en la pasarela. Entre cuero, sastrería relajada y abrigos con personalidad, hay piezas que pueden integrarse con facilidad a un clóset actual
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_712246457_18622539493043196_8075021599506232122_n (1).jpg
Moda
Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional
Mientras muchas novias siguen apostando por transparencias y bordados, una propuesta más depurada gana terreno con siluetas precisas, accesorios de gran formato y una elegancia que no depende de adornos
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BVLGARI x Santi Gimenez13947.jpg
Moda
Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha
El futbolista mexicano inicia una nueva etapa como Amigo de la Marca de la firma italiana, una alianza que llega en uno de los momentos más relevantes de su carrera internacional
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding Of Mick Jagger And Bianca Pérez-Mora Macías
Moda
Mucho antes de Dua Lipa, Bianca Jagger llevó este look de novia que hizo historia
Un sombrero de ala ancha, una silueta afilada y una boda lejos de las convenciones tradicionales en 1971 sigue encontrando eco más de medio siglo después
Mayo 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García