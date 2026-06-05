Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026

La moda lleva varias temporadas explorando la idea de mostrar piel, pero la conversación está cambiando. El interés ya no se concentra únicamente en cuánto se ve o cuánto se cubre una prenda, sino en la construcción visual que existe entre ambos extremos. Esa evolución explica por qué cada vez aparecen más piezas elaboradas con entramados, nudos, mallas y tejidos abiertos. La atención se desplaza hacia la textura, el movimiento y el trabajo manual detrás de la prenda. En lugar de buscar el impacto de una transparencia evidente, estas nuevas propuestas crean profundidad visual y convierten el cuerpo en parte de una composición más compleja.

Las faldas de red se han convertido en uno de los ejemplos más claros de esta transición. Su presencia ha comenzado a multiplicarse tanto en pasarelas como en colecciones de firmas emergentes y grandes casas de moda. Aunque comparten con las transparencias tradicionales la idea de revelar parcialmente la silueta, el resultado es completamente distinto.

La diferencia radica en la estructura. Mientras una falda transparente suele apoyarse en tejidos ligeros como tul, organza o gasa, los diseños de red introducen formas geométricas, entramados visibles y aperturas que generan volumen. El efecto es menos delicado y más gráfico. La prenda se percibe como un objeto diseñado, no únicamente como una capa translúcida.

Otro factor que explica su crecimiento es la influencia de las técnicas artesanales dentro del lujo contemporáneo. El crochet, el macramé y distintos tipos de tejido manual han ganado relevancia porque aportan carácter y singularidad. En un momento en el que muchas consumidoras buscan piezas con identidad propia, los acabados que evidencian trabajo manual adquieren un valor especial.

También existe una razón práctica. Las faldas de red permiten múltiples interpretaciones. Pueden llevarse sobre minifaldas, shorts, vestidos lenceros o incluso pantalones. Esa versatilidad amplía sus posibilidades y facilita que funcionen en distintos contextos, desde vacaciones junto al mar hasta eventos urbanos durante el verano.

Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026 Instagram

La paleta de colores también ha evolucionado. Los tonos neutros siguen siendo predominantes, especialmente marfil, arena, negro y beige, pero cada vez aparecen más versiones en colores intensos que convierten la red en protagonista absoluta del conjunto. En ambos casos, el objetivo es destacar la construcción de la pieza antes que la exposición de la piel.

En cuanto al estilismo, la tendencia funciona especialmente bien cuando se combina con elementos más limpios. Camisetas de líneas simples, tops estructurados, sandalias minimalistas o bolsos sobrios permiten que la textura de la falda conserve todo el protagonismo. Cuando se añaden demasiados detalles alrededor, el efecto pierde fuerza.

La popularidad de estas prendas también coincide con una búsqueda general de ligereza visual. Después de varias temporadas dominadas por acabados brillantes, transparencias extremas y propuestas de alto impacto, muchas colecciones comienzan a inclinarse por recursos más sutiles. La atención se centra en los materiales, en cómo reaccionan al movimiento y en la manera en que interactúan con el cuerpo.

Las faldas de red son la tendencia que está desplazando a las transparencias en verano 2026 Carlos Alvarez/Getty Images

Por eso las faldas de red están encontrando un espacio propio dentro del clóset de las it girls en 2026. Su atractivo reside en la capacidad de combinar artesanía, modernidad y versatilidad dentro de una sola pieza. Más que sustituir completamente a las transparencias, proponen una nueva forma de interpretarlas, una donde la textura tiene tanto peso como la silueta.