Moda

Transparencias y peinados recogidos, el dúo de poder que marca la tendencia al desnudo

Margot Robbie y Dakota Johnson confirman que la tendencia al desnudo con transparencias y peinados recogidos es el dúo más poderoso de la alfombra roja en 2025

September 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Getty images

La moda de alfombra roja vive un momento donde la sensualidad se expresa sin reservas. La tendencia al desnudo, protagonizada por vestidos de transparencias y acompañada de peinados recogidos, se consolida como la fórmula más poderosa del 2025. No se trata solo de mostrar piel, sino de dominar el arte de equilibrar la audacia con la sofisticación.

Dos ejemplos recientes lo confirman, se trata de Margot Robbie y Dakota Johnson. Ambas han apostado por la misma ecuación estética en contextos distintos, demostrando que este binomio no solo arrasa en pasarelas, sino también en premieres y galas.

Margot Robbie, la sensualidad etérea hecha joya

En Londres, durante la promoción de A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie se convirtió en el centro de todas las miradas con un vestido joya bordado en cristales y abalorios que jugaba con transparencias estratégicas. La espalda completamente descubierta, sostenida apenas por tiras finísimas y un broche brillante a la altura de los omóplatos, elevó el efecto sensual sin caer en excesos.

El peinado recogido, pulido y con un twist escultórico, fue clave para el resultado final. Al despejar el rostro y el cuello, el recogido realzó tanto la joyería minimalista como los detalles del vestido. Margot Robbie proyectó la imagen de una diosa moderna con audacia, seguridad y absoluta elegancia.
Dakota Johnson, un coqueteo a lo gótico en clave transparente
En Nueva York, la actriz Dakota Johnson llevó la tendencia hacia un territorio más oscuro y teatral. En la gala de la Kering Foundation Caring for Women, apareció con un vestido de encaje negro completamente transparente, acompañado únicamente de lencería minimalista en la misma tonalidad. La silueta de manga larga y cuello alto contrastaba con la desnudez evidente, creando un efecto de misterio hipnótico.

Su peinado recogido, con flequillo desordenado y textura natural, añadió una dosis de frescura al look gótico. En lugar de competir con el vestido, el cabello actuó como contrapeso, suavizando el conjunto y evitando que se sintiera excesivo. El resultado fue un equilibrio perfecto entre sensualidad y sofisticación oscura.

Londres se vistió de gala en el estreno de “A Big Bold Beautiful Journey” en el Odeon Luxe Leicester Square. Entre los invitados más esperados brillaron Colin Farrell y Margot Robbie, quienes deslumbraron en la alfombra roja

Getty images

El nuevo lenguaje de la sensualidad

Ambas apariciones evidencian cómo la moda actual ha sofisticado la idea del naked dress. Las transparencias no buscan el impacto gratuito, más bien, buscan transmitir poder, libertad y dominio estético. El recurso de llevar el cabello recogido es esencial ya que despeja el rostro, centra la atención en los detalles del vestido y aporta un aire de control.

Los recogidos también permiten jugar con matices, por su parte Margot Robbie optó por una versión pulida y estructurada, que dialoga con la luminosidad de su vestido; mientras que Dakota Johnson prefirió un estilo más relajado, en sintonía con el dramatismo del encaje. Dos interpretaciones distintas de una misma tendencia que se adapta a la personalidad de cada estrella.

Un dúo que conquista alfombras rojas

La combinación de vestidos al desnudo con transparencias y peinados recogidos se perfila como la fórmula más influyente de la temporada. Es el look que ya marca presencia en festivales de cine, estrenos de alto perfil y galas de beneficencia, confirmando que el poder del estilo radica en la manera de reinterpretar la sensualidad.

Más que una moda pasajera, este binomio apunta a convertirse en el uniforme de la mujer contemporánea en la alfombra roja: arriesgada, consciente de su poder visual y dispuesta a elevar la sensualidad a un nivel de arte.

Eurídice Aiymet Garavito García
