Moda

Botas de equitación: así se lleva la tendencia que dominará el otoño-invierno 2025

Las botas de equitación dominarán el otoño-invierno 2025 como el calzado más elegante y versátil de la temporada, ideales para la oficina

September 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Hamburg - August, 2025

Moritz Scholz/Getty Images

El otoño-invierno 2025 coloca a las botas de equitación en el centro de la conversación de moda. Este calzado, históricamente asociado con la tradición ecuestre, se convierte ahora en el complemento estrella para looks urbanos, elegantes y funcionales. Su silueta recta, la caña alta que abraza la pierna y el acabado pulido las convierten en una pieza que une practicidad y sofisticación.

Las pasarelas internacionales han confirmado lo que ya se vislumbraba en el street style: la temporada se rendirá a la estética ecuestre. Pero no se trata de llevar literalmente un uniforme de jinete, sino de reinterpretar estas botas altas en contextos urbanos contemporáneos, desde la oficina al fin de semana, de un look minimalista a uno más teatral.

Un clásico reinterpretado

Las botas de equitación han acompañado durante décadas a mujeres con un estilo atemporal, pero en 2025 regresan con un aire elegante y renovado. El diseño se mantiene fiel a su esencia —punta redondeada, suela robusta y caña alta—, aunque se actualiza en materiales y detalles como la piel brillante, los acabados mate, versiones en gamuza o incluso modelos con hebillas metálicas discretas.

El secreto de su atractivo está en su versatilidad. No requieren un tacón para estilizar y, al mismo tiempo, aportan estructura y elegancia a cualquier silueta. Este equilibrio entre comodidad y refinamiento explica por qué tantas casas de moda las han incluido en sus colecciones de invierno.

47e46540c2a537f224d983eb8936e598.jpg

Pinterest

Cómo llevarlas en la ciudad

La forma más sencilla de llevar botas de equitación es con pantalones ajustados. Unos skinny jeans oscuros o leggings de cuero crean una línea limpia que alarga la pierna y pone el acento en el calzado. Para elevar el look, basta añadir un blazer oversize o un abrigo largo en tonos neutros. El resultado inmediato y perfecto es un estilismo urbano que transmite confianza y se adapta a cualquier contexto, desde una cita casual hasta una larga jornada en la oficina.

Otra opción es combinarlas con vestidos midi de punto. El contraste entre la fluidez de la prenda y la rigidez estructurada de la bota aporta un aire contemporáneo. Incluso en estilismos más delicados, como faldas plisadas, estas botas logran aportar peso visual sin restar feminidad.

c2b3d75079fc427a68e9f9a66a528b62.jpg

Cómo llevar las botas de equitación en la ciudad

Pinterest

La paleta de la temporada

Este otoño-invierno, los colores clave para las botas de equitación se alinean con la sobriedad elegante, prefiere el negro profundo, el marrón chocolate y el beige camel. Sin embargo, firmas arriesgadas han apostado también por tonos burdeos y verde bosque, ideales para quienes desean un acento cromático discreto, pero original.

En acabados, el charol aporta un aire más nocturno, mientras que el cuero mate se convierte en aliado de los looks de día. La elección depende totalmente del contexto, oficina, eventos sociales o escapadas de fin de semana, todo es posible si las staileas con una actitud poderosa y arriesgada.

a73bb4557fe59abe17e60a2278e20228.jpg

Las botas de equitación son ideales para todos los contextos

Instagram

De la tradición al lujo contemporáneo

El renacimiento de las botas de equitación no es casual. La moda busca piezas atemporales, pero funcionales y este calzado ofrece una respuesta coherente a esa necesidad ya que son cómodas, elegantes y capaces de resistir el paso de las temporadas. Su origen ligado al campo y al deporte ecuestre ahora se diluye en escenarios urbanos, pero conserva la sensación de poder y distinción que siempre las caracterizó.

a095b84c751b151510c9211bb9af38ff.jpg

Pinterest

La tendencia que marcará diferencia

El otoño-invierno 2025 será recordado como la temporada en la que las botas de equitación pasaron de ser un básico clásico a un ícono de moda. Más allá de la edad o el estilo personal, se adaptan a múltiples narrativas. Con su mezcla de tradición y modernidad, estas botas demuestran que lo esencial siempre vuelve, pero con un lenguaje renovado y nosotras amamos que sea así.

Hermés Botas altas Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
