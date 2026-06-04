Suscríbete
Síguenos en:
Moda

El reloj pulsera que funciona igual de bien con blazer que con vestido negro

Tiffany & Co. transforma uno de sus diseños de joyería más reconocibles en un reloj pensado para acompañar desde una jornada de oficina hasta una cena, sin necesidad de cambiar de accesorios

Junio 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tiffany & Co Summer Icons - Hardwear Watch.jpg

El reloj pulsera de Tiffany & Co. que funciona igual de bien con blazer que con vestido negro

Cortesía

Antes de leer la hora, este reloj se percibe como una pulsera. Esa diferencia puede parecer menor, pero cambia por completo la forma en que se usa. Mientras muchos relojes de lujo siguen construyéndose alrededor de la mecánica o del tamaño de la caja, Tiffany & Co. convierte un código de joyería reconocido en una pieza que pueda permanecer en la muñeca durante todo el día sin sentirse excesiva ni demasiado formal.

El nuevo HardWear by Tiffany Watch toma como punto de partida los eslabones característicos de la colección HardWear, una línea inspirada en un brazalete de 1962 conservado en los archivos de la casa. En lugar de utilizar el brazalete como un elemento secundario, el diseño lo coloca al frente de la propuesta, creando una silueta continua donde reloj y joya funcionan como una sola pieza.

También te interesa...
BH Paris_Facade.jpg
Estilo de vida
La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_260501_MS_Gucci_8-2799_04i.jpg
Moda
¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La decisión resulta especialmente relevante en un momento en que los accesorios tienden hacia una mayor versatilidad. La idea de reservar determinadas piezas para ocasiones concretas pierde terreno frente a diseños capaces de adaptarse a distintos escenarios. Un reloj que exige un contexto específico tiene menos posibilidades de convertirse en parte de una rutina diaria que uno capaz de integrarse a diferentes estilos de vestir.

HardWear encuentra precisamente su fortaleza en esa flexibilidad. Con una camisa blanca, pantalones de sastrería y un blazer estructurado, aporta brillo y textura sin romper la limpieza del conjunto. El oro amarillo se integra de forma natural al resto de la joyería, mientras que las proporciones contenidas de la caja evitan que la pieza domine el look.

La transición hacia la noche resulta igual de sencilla. Un vestido negro de líneas simples permite que el brazalete cobre más protagonismo visual y asuma una función cercana a la de una joya principal. No necesita capas de accesorios para hacerse notar. La propia construcción de eslabones genera suficiente presencia sobre la muñeca.

La pieza incorpora una caja de 24.5 milímetros en oro amarillo de 18 quilates, una esfera de nácar blanco y ocho diamantes integrados al diseño. Tiffany también desarrolló un cierre oculto que mantiene la continuidad visual del brazalete y refuerza la sensación de estar frente a una joya antes que frente a un reloj tradicional.

Ese equilibrio entre funcionalidad y diseño explica buena parte de su atractivo. La relojería femenina ha pasado años alternando entre modelos deportivos, piezas de inspiración masculina y relojes concebidos exclusivamente para eventos especiales. HardWear propone una tercera vía: un reloj que no obliga a elegir entre utilidad y estética.

Más que responder a una tendencia pasajera, refleja una forma de consumo cada vez más presente en el lujo contemporáneo. Las piezas que permanecen en uso suelen ser aquellas que encajan en la vida real de quien las compra. En ese sentido, el mayor acierto de este diseño no está en sus diamantes ni en sus acabados, sino en algo mucho más difícil de conseguir: encontrar un lugar natural entre el blazer que acompaña una reunión de trabajo y el vestido negro que aparece horas después.

Tiffany & Co. alta joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Dolce_Gabbana_Diadora_260401_LJBTN_090_1527_RGB_300.jpg
Moda
Los tenis retro que combinan con todo y son la compra más inteligente del verano
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
02_03_04_05 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg
Moda
7 prendas de FENDI Cruise 2027 que merecen un lugar en tu clóset
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_712246457_18622539493043196_8075021599506232122_n (1).jpg
Moda
Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BVLGARI x Santi Gimenez13947.jpg
Moda
Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding Of Mick Jagger And Bianca Pérez-Mora Macías
Moda
Mucho antes de Dua Lipa, Bianca Jagger llevó este look de novia que hizo historia
Un sombrero de ala ancha, una silueta afilada y una boda lejos de las convenciones tradicionales en 1971 sigue encontrando eco más de medio siglo después
Mayo 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026-05-29 14.33.57.jpeg
Moda
Raquel Orozco lleva el trabajo artesanal a un terreno inesperado para Otoño-Invierno 2026
Entre pliegues, volumen y construcción manual, la diseñadora presentó una colección que pone el proceso creativo en el centro de la conversación
Mayo 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Spanish Royals Preside Over The Ceremony Of The Medals Of Merit In The Fine Arts 2024
Moda
El vestido cruzado sigue conquistando clósets por una razón muy sencilla
Algunas prendas atraviesan temporadas, cambios de estilo y nuevas tendencias sin perder relevancia. El vestido cruzado lleva años ocupando ese lugar privilegiado
Mayo 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York - May 26, 2026
Moda
El vestido floral de Lindsay Lohan ya tiene firma y todavía está disponible on line
Los vestidos estampados suelen aparecer cada primavera, pero algunos destacan por su corte, movimiento y versatilidad. Este diseño reúne varios de los elementos que están marcando la temporada
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García