Los tenis retro que combinan con todo y son la compra más inteligente del verano

La conversación sobre tenis este año ya no gira alrededor de las suelas voluminosas ni de los modelos diseñados para llamar la atención a distancia. La dirección parece ir hacia otro lugar: siluetas más ligeras, referencias deportivas reconocibles y diseños capaces de integrarse en un guardarropa real. Ese cambio explica por qué los tenis inspirados en el futbol y el entrenamiento de los años ochenta están encontrando un lugar tanto en los clósets de moda como en el día a día. La nueva colaboración entre Dolce & Gabbana y Diadora encaja precisamente en ese punto donde nostalgia, funcionalidad y estilo cotidiano se cruzan.

El modelo recupera la estética de las canchas de décadas pasadas: perfil bajo, puntera redondeada, costuras visibles y una suela de goma que remite a los clásicos deportivos europeos, sin embargo, la propuesta evita verse excesivamente literal gracias a un detalle que cambia por completo la percepción del diseño: el estampado de leopardo.

Lo interesante es que el animal print no aparece como un elemento extravagante y funciona casi como un neutro visual, especialmente cuando se combina con blanco, negro, mezclilla clara o tonos arena. Esa versatilidad convierte al calzado en una pieza mucho más fácil de usar de lo que podría parecer a primera vista.

Con jeans rectos y camiseta básica

La combinación más sencilla sigue siendo la más efectiva. Unos jeans de corte relajado, una camiseta lisa y estos tenis crean un conjunto equilibrado donde el estampado se convierte en el punto de interés sin necesidad de añadir más elementos llamativos.

Las fotografías de campaña muestran precisamente esa lógica: denim claro, siluetas limpias y el calzado como protagonista. Es una fórmula fácil de replicar durante el verano porque funciona tanto para fines de semana como para viajes o jornadas informales.

Los tenis retro que combinan con todo este verano Cortesía

Con pantalones sastre amplios

Uno de los mayores cambios de los últimos años ha sido la incorporación de tenis deportivos en contextos tradicionalmente reservados para zapatos más formales.

Los pantalones de pierna ancha en negro, gris o azul marino permiten que la silueta retro destaque sin romper la armonía del conjunto. El contraste entre la confección estructurada y la inspiración deportiva genera un resultado contemporáneo que sigue viéndose pulido.

Con vestidos lenceros

Los vestidos satinados y de líneas simples encuentran un contrapunto interesante en este tipo de calzado. El resultado evita que el look se incline demasiado hacia lo formal y aporta una sensación más relajada.

El animal print añade textura visual sin competir con la simplicidad de la prenda principal.

Los tenis retro que combinan con todo y podrían ser la compra más inteligente del verano Cortesía

Con faldas midi

Las faldas midi siguen siendo una de las piezas más versátiles de la temporada. Combinadas con tenis de perfil bajo permiten caminar cómodamente durante todo el día sin perder sofisticación.

Los modelos en tonos neutros, blanco, negro o beige funcionan especialmente bien porque dejan que el diseño del calzado tenga presencia propia.

Con conjuntos de rayas finas

Otra idea interesante aparece en la campaña: los trajes y conjuntos con rayas diplomáticas. El dibujo lineal de la tela crea un contraste atractivo con las formas orgánicas del estampado animal.

La combinación tiene suficiente personalidad para sentirse actual, pero conserva una base clásica que evita excesos.

Los tenis retro de Dolce & Gabbana que combinan con todo Cortesía

Con total look negro

Cuando existe una prenda protagonista, muchas veces la mejor estrategia consiste en simplificar todo lo demás.

Un conjunto completamente negro permite que los tenis destaquen de manera natural. El efecto es elegante, fácil de construir y especialmente útil para quienes quieren probar el animal print sin comprometerse con prendas más llamativas.

Con denim de pies a cabeza

Las tendencias de mezclilla total han regresado con fuerza y estos tenis parecen diseñados para acompañarlas.

Chamarras, camisas y pantalones de mezclilla en lavados similares crean una base uniforme sobre la que el calzado aporta contraste y profundidad. El resultado conserva el espíritu relajado de los años ochenta, pero con una ejecución mucho más actual.