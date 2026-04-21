La cartera roja de Miranda Priestly para atraer abundancia, según el Feng Shui

El rojo ocupa un lugar específico dentro del Feng Shui y es que se vincula con la energía Yang, es decir, con impulso, acción y expansión. Cuando ese color se traslada a un objeto cotidiano como la cartera, la lectura deja de ser solo estética y pasa a ser simbólica pues se convierte en un recordatorio constante de movimiento financiero y apertura a nuevas oportunidades.

Una cartera roja se asocia, en primer lugar, con la atracción de abundancia. En esta tradición, el color funciona como un punto de enfoque que dirige la intención hacia el crecimiento económico. No es una promesa automática, pero sí un recurso que acompaña una mentalidad orientada a generar y recibir ingresos.

El segundo motivo tiene que ver con la activación de la energía del dinero. El rojo, ligado al elemento fuego, está relacionado con dinamismo. Bajo esta lógica, el dinero no permanece estático, fluye, se transforma y circula. Elegir este color en la cartera refuerza la idea de evitar estancamientos y favorecer el movimiento constante de recursos.

También se le atribuye una función de protección. En distintas creencias asiáticas, el rojo se utiliza como un color que resguarda frente a influencias negativas. Aplicado a las finanzas, se interpreta como un amuleto simbólico que ayuda a mantener estabilidad y a reducir la percepción de pérdida o bloqueo.

El cuarto punto conecta con la motivación. El rojo está ligado a la determinación, la energía y la toma de decisiones. Llevarlo cerca, en un objeto que se usa todos los días, puede reforzar una actitud más activa frente a metas económicas: buscar oportunidades, negociar mejor o simplemente mantener claridad en los objetivos.

Este enfoque no es nuevo, pero sigue vigente porque conecta con hábitos concretos. Una cartera es uno de los objetos más utilizados en la rutina diaria; su color, por lo tanto, no es irrelevante dentro de esta lógica simbólica.

La cartera roja para atraer abundancia, según el Feng Shui Pexels

En paralelo, el lenguaje de la moda también ha sostenido el valor del rojo como acento estratégico. La reciente aparición de Meryl Streep —en “La Bomba” de Gucci que remite directamente a Miranda Priestly— lo ilustra con claridad: abrigo de impacto, líneas limpias y una bolsa roja que concentra la atención sin necesidad de añadir más elementos. El color no solo destaca, organiza el conjunto y atrae la abundancia.

Entre tradición y estilo, la cartera roja mantiene una doble lectura: funciona como un gesto visual preciso y, al mismo tiempo, como un símbolo asociado a prosperidad, protección y movimiento. Una elección simple que, dependiendo de la perspectiva, puede tener más peso del que parece.