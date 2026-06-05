El escote bardot vuelve este verano porque resuelve el dilema entre elegancia y frescura

El regreso del escote bardot no responde únicamente a una nostalgia por la moda de los años sesenta. Su renovada popularidad tiene más que ver con la forma en que las mujeres están construyendo su clóset para el verano que este año prioriza prendas ligeras, versátiles y capaces de aportar sofisticación sin depender de estructuras rígidas o capas adicionales.

Mientras otras tendencias han apostado por cortes extremos, transparencias pronunciadas o siluetas complejas, el escote bardot propone algo distinto. Su atractivo radica en un equilibrio poco común. Deja al descubierto una de las zonas más elegantes del cuerpo —los hombros y la clavícula— sin recurrir a escotes profundos ni elementos excesivos. El resultado se siente refinado, relajado y especialmente apropiado para los meses de calor.

La clave de su regreso está también en su capacidad para adaptarse a distintos estilos personales. En vestidos fluidos aporta un aire romántico; en blusas de algodón se integra con facilidad a looks cotidianos y en conjuntos de lino adquiere una dimensión más pulida que funciona incluso para ocasiones semiformales. Esa flexibilidad lo ha convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan renovar su clóset sin adoptar tendencias demasiado efímeras.

Otro factor importante es que el escote bardot dialoga perfectamente con las proporciones que dominan la moda actual. Los pantalones amplios, las faldas largas, las bermudas sastre y las siluetas relajadas encuentran en este tipo de escote un contrapunto visual que aporta equilibrio. Al liberar la parte superior del cuerpo, la figura gana ligereza incluso cuando se utilizan prendas de volumen considerable en la parte inferior.

Reina Letizia y Meryl Streep también han lucido un escote Bardot Getty images

Las celebridades y prescriptoras de estilo han contribuido a su presencia constante durante los últimos meses, aunque el fenómeno va más allá de una simple aparición casual. Diversas colecciones recientes han recuperado esta construcción en tejidos que van desde el algodón ligero hasta el satén, demostrando que puede adaptarse tanto a contextos urbanos como a eventos especiales.

Para incorporarlo durante el verano 2026, las versiones más interesantes son aquellas que evitan adornos excesivos. Los modelos en tonos blancos, beige, negro o azul suave resultan especialmente fáciles de combinar. También destacan las propuestas con mangas amplias o ligeramente abullonadas, que añaden dimensión sin restar protagonismo al escote.

El escote bardot vuelve este verano porque resuelve el dilema entre elegancia y frescura Pinterest

En cuanto a accesorios, el escote bardot permite jugar con collares delicados, pendientes llamativos o incluso prescindir completamente de la joyería para enfatizar la limpieza de la silueta. Esa versatilidad explica por qué sigue apareciendo temporada tras temporada, incluso cuando otras tendencias desaparecen rápidamente.

Más que una tendencia pasajera, el escote bardot representa una forma de vestir que prioriza la comodidad sin renunciar a la elegancia.