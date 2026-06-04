Uñas old money: así se lleva la tendencia más refinada del momento

Las tendencias de belleza suelen moverse entre extremos. Un año dominan los colores vibrantes, los acabados metálicos y la decoración excesiva; al siguiente, la conversación gira hacia propuestas mucho más contenidas. El auge de las uñas old money responde precisamente a ese cambio de dirección. No se trata de una manicura asociada al lujo visible ni a logotipos reconocibles, sino a una apariencia cuidada que transmite atención al detalle. La clave no está en llamar la atención de inmediato, sino en proyectar una sensación de pulcritud que funciona en cualquier contexto, desde una reunión de trabajo hasta una cena formal.

La estética old money ha encontrado terreno fértil en la manicura porque comparte una característica fundamental con el resto de esta tendencia pues prioriza la permanencia sobre la novedad. Mientras algunos diseños nacen para destacar durante unas semanas en redes sociales, las uñas old money buscan mantenerse vigentes temporada tras temporada.