Uñas old money: así se lleva la tendencia más refinada del momento
Lejos de los acabados llamativos y los diseños cargados, esta estética apuesta por tonos suaves, detalles precisos y manicuras que se ven impecables incluso varias semanas después de haber salido del salón
Las tendencias de belleza suelen moverse entre extremos. Un año dominan los colores vibrantes, los acabados metálicos y la decoración excesiva; al siguiente, la conversación gira hacia propuestas mucho más contenidas. El auge de las uñas old money responde precisamente a ese cambio de dirección. No se trata de una manicura asociada al lujo visible ni a logotipos reconocibles, sino a una apariencia cuidada que transmite atención al detalle. La clave no está en llamar la atención de inmediato, sino en proyectar una sensación de pulcritud que funciona en cualquier contexto, desde una reunión de trabajo hasta una cena formal.
La estética old money ha encontrado terreno fértil en la manicura porque comparte una característica fundamental con el resto de esta tendencia pues prioriza la permanencia sobre la novedad. Mientras algunos diseños nacen para destacar durante unas semanas en redes sociales, las uñas old money buscan mantenerse vigentes temporada tras temporada.
Beige claro
El beige claro sigue siendo uno de los colores más representativos de esta estética. Su principal ventaja es la versatilidad. Funciona con cualquier tono de piel, combina con joyería dorada o plateada y ofrece una apariencia limpia que resulta apropiada tanto para ambientes profesionales como para ocasiones más formales.
La mejor versión de este tono evita los subtonos demasiado amarillos o grises. El objetivo es crear un efecto natural que recuerde el color de una uña perfectamente cuidada.
Toffee
Los tonos toffee aportan un poco más de profundidad sin abandonar la discreción característica de la tendencia. A medio camino entre el beige y el caramelo, se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan algo más cálido sin recurrir a colores oscuros.
Durante los meses de transición entre estaciones, este acabado suele funcionar especialmente bien porque acompaña tanto prendas claras como paletas más otoñales.
Rose nude
El rose nude introduce un matiz rosado que aporta frescura a las manos. A diferencia de los rosas intensos o los acabados vibrantes, esta versión permanece cerca del tono natural de la piel.
Es una de las opciones más favorecedoras para quienes desean que las uñas se vean saludables y luminosas sin que el esmalte se convierta en el protagonista del look.
Nacarado sutil
El acabado nacarado ha regresado con fuerza, pero en una versión mucho más contenida que la vista en décadas anteriores. Las uñas old money adoptan reflejos suaves que capturan la luz de manera elegante sin generar un efecto excesivamente brillante.
El resultado recuerda a la superficie de una perla: sofisticada, delicada y fácil de combinar con cualquier estilo personal.
Micro french
La manicura francesa nunca desaparece por completo, aunque cada cierto tiempo encuentra nuevas formas de actualizarse. La micro french es una de las más exitosas.
La línea blanca se reduce al mínimo y se dibuja con precisión sobre una base translúcida. El efecto final es limpio, moderno y considerablemente más discreto que la versión clásica.
Milky white
Las uñas milky white ocupan un lugar privilegiado dentro de esta tendencia gracias a su capacidad para aportar luminosidad sin resultar evidentes.
El esmalte blanco translúcido genera una apariencia suave y uniforme que favorece prácticamente cualquier longitud de uñas. Además, transmite una sensación de cuidado constante que encaja perfectamente con la filosofía old money.
Burgundy
Aunque la tendencia suele asociarse a tonos claros, el burgundy también tiene un lugar importante dentro de esta estética. La diferencia está en la elección del color.
En lugar de rojos brillantes o acabados demasiado llamativos, se apuesta por versiones profundas inspiradas en el vino tinto. Son elegantes, clásicas y conservan la sobriedad que define esta forma de entender la manicura.