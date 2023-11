La tendencia Old Money está de vuelta para llenar de elegancia el invierno 2023

La tendencia Old Money se caracteriza por ser discreta y elegante, los colores que se utilizan en esta tendencia suelen ser neutros, atemporales y elegantes. Está inspirada en ‘El gran Gatsby’ de Scott Fitzgerald que se desarrolla en los años veinte en Estados Unidos donde el jazz, el art deco y la vida nocturna caracterizaban al sueño americano.

Literalmente se traduce como ‘dinero viejo’ por lo que, Old Money es un homenaje a la moda de antaño, pero no sólo eso, sino que también es una muestra de lujo y sofisticación ya que retoma elementos del Preppy style y el Ivy style lo que le da un toque juvenil y es que regularmente son jóvenes adinerados quienes visten Old Money gracias a las fortunas heredadas de sus antepasados.

Getty images

Por sus tintes juveniles y que hacen referencia a los antiguos uniformes de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos e Inglaterra, el Old Money está ampliamente asociado a la elite económica y también se adueña de prendas deportivas propias del tenis y el golf como sudaderas, calcetines blancos con mocasines, americanas, jersey y blazers con símbolos de las instituciones académicas o fraternidades, chalecos de rombos, faldas tableadas o camisetas tipo polo.

Entre las marcas que han entendido perfectamente esta tendencia se encuentran Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani, J. Crew o Christian Dior, sin embargo, la flexibilización de la moda permite que el Old Money regrese y se posicione como una de las tendencias favoritas para cerrar el año de manera elegante, sofisticada y fresca.

¿Cómo vestir Old Money?

Para lograr impecablemente el Old Money existen dos vertientes: una es con piezas clásicas y conservadoras y otra donde se mezclan piezas más modernas que aportan un toque urbano y juvenil, sin rozar siquiera el Street style, de hecho, estas dos tendencias son antónimos.

Si deseas vestir Old Money, en tu guardarropa no pueden faltar sudaderas con logos, chaquetas estilo Varsity, mocasines, blazer de cuadros, polos, pantalones de pinzas, pañuelos sobre la cabeza, gafas de sol de aires retro, jersey de ocho en colores como el blanco, celeste, caqui o verde olivo.