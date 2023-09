10 colores y diseños de uñas que son old money y lucen elegantes

¿Quién dijo que las tonalidades neutras son aburridas? Al menos en diseño de uñas, son una gran expresión de elegancia y sutileza, pero no tienen por qué ser demasiado sobrios. Aquí te detallamos las uñas estilo old money que irradian un toque sofisticado a las manos y funcionan para cualquier guardarropa.

Uñas en colores old money que son aesthetic 2023

Las uñas con esta estética de alta sociedad son elegantes y refinadas. Son bastante minimalistas, pero eso no significa que no sean las uñas más preppy. Por esa razón, para lucir las uñas old money, debes llevar un manicure impecable.