5 diseños de uñas minimalistas que son atemporales y muy elegantes

Porque la regla del less is more también aplica en las uñas. Al contrario de las que nos gusta usar largas extensiones, glitter y los diseños más folclóricos en las uñas, optar por diseños minimalistas es una declaración de manicure elegante y sobria, pero sin perder el tique chic. ¿Te apetece adoptar un aspecto más sencillo y refinado? Elegante y discreto, el arte de uñas minimalista es perfecto para todas las edades, estilos y ocasiones.

Uñas minimalistas y chic para 2023-2024

Las uñas minimalistas se tratan de encontrar la magia en la simplicidad. Ya sea que desees mantener las uñas limpias y naturales con una paleta de colores más sutil y tonos de aspecto natural, o usar los tonos de blanco, negro y gris para darle un toque moderno a tu manicura. Incluso hay colores pastel o diseños geométricos que pueden dar esta vibra de sofisticación. ¿Cuál es tu favorito? No olvides leer sobre las 9 formas de llevar diseños de uñas negras —si ya te cansaste del rosa.