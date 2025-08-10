Adiós al amarillo mantequilla: el naranja Aperol Spritz será el próximo color de moda

El amarillo mantequilla ha reinado en la moda de 2025 como un tono suave y neutro, pero su reinado se está apagando. Ahora, el emergente naranja Aperol Spritz, vibrante y chispeante, se perfila como el tono que lo sustituirá con fuerza. Esta transición no solo marca un cambio cromático, sino un giro de narrativa que ahora va de lo tenue a lo extrovertido, de lo delicado a lo luminoso y festivo.

Una ola cítrica en las pasarelas de primavera/verano 2025

El naranja Aperol Spritz se impuso en las pasarelas globales:



Bottega Veneta y Prada lo presentaron en faldas estructuradas con corte tailleur, repletas de frescura veraniega en clave rooftop.

En París, Dries Van Noten y Loewe inundaron modelos con vibrantes siluetas tangerina, audaces y refrescantes.

Burberry y Tove, desde Londres, también se sumaron a esta explosión de cítrico fashion.

Desfile Prada S25 Cortesía

Arquitectura del color: el porqué de su atractivo

Este tono veraniego no es una simple apuesta estética; es un statement emocional. Según expertos, su exuberancia tropical conecta con un deseo colectivo de luz, optimismo y escapismo —una mezcla de moda y coctel, como si llevarlo activara una sensación de verano perpetuo. La conexión con la cultura italiana, con paisajes de terrazas al sol y brindis al atardecer, también refuerza su poder evocador.

El naranja Aperol es una apuesta atrevida para el verano, extrovertido, protagonista y con sabor a vacaciones Getty Images

Diseñadores que ya levantaron copa —y prenda— con este color

Versace, Prada, Loewe y Jacquemus lo introdujeron en sus colecciones verano 2025, fusionando la elegancia con el sabor del Aperol.

Otras marcas como Cosabella (lencería) y Sheila (swimwear) también abrazaron el naranja para encarnar una vibra sexy, soleada y liberadora.

Grandes casas de lujo retomaron el naranja aperol como la propuesta más novedosa de la temporada Getty Images

Cómo llevarlo hoy (sin quedar como vaso imposible de combinar)

El naranja Aperol es protagonista absoluto y no requiere de otros tonos paea destacar, sin embargo, estilistas recomiendan contrastarlo con azul cobalto para un efecto mediterráneo potente.

También cobra vida junto a rosa chicle, logrando combinaciones inesperadas y frescas, pero si prefieres sutileza, mezclas con negro, blanco o neutros como nude o marfil resaltan su fuerza sin saturar.