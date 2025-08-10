Adiós al amarillo mantequilla: el naranja Aperol Spritz será el próximo color de moda

El amarillo mantequilla ha reinado en la moda de 2025 como un tono suave y neutro, pero su reinado se está apagando. Ahora, el emergente naranja Aperol Spritz, vibrante y chispeante, se perfila como el tono que lo sustituirá con fuerza. Esta transición no solo marca un cambio cromático, sino un giro de narrativa que ahora va de lo tenue a lo extrovertido, de lo delicado a lo luminoso y festivo.
Una ola cítrica en las pasarelas de primavera/verano 2025
El naranja Aperol Spritz se impuso en las pasarelas globales:
- Bottega Veneta y Prada lo presentaron en faldas estructuradas con corte tailleur, repletas de frescura veraniega en clave rooftop.
- En París, Dries Van Noten y Loewe inundaron modelos con vibrantes siluetas tangerina, audaces y refrescantes.
- Burberry y Tove, desde Londres, también se sumaron a esta explosión de cítrico fashion.
Arquitectura del color: el porqué de su atractivo
Este tono veraniego no es una simple apuesta estética; es un statement emocional. Según expertos, su exuberancia tropical conecta con un deseo colectivo de luz, optimismo y escapismo —una mezcla de moda y coctel, como si llevarlo activara una sensación de verano perpetuo. La conexión con la cultura italiana, con paisajes de terrazas al sol y brindis al atardecer, también refuerza su poder evocador.
Diseñadores que ya levantaron copa —y prenda— con este color
- Versace, Prada, Loewe y Jacquemus lo introdujeron en sus colecciones verano 2025, fusionando la elegancia con el sabor del Aperol.
- Otras marcas como Cosabella (lencería) y Sheila (swimwear) también abrazaron el naranja para encarnar una vibra sexy, soleada y liberadora.
Cómo llevarlo hoy (sin quedar como vaso imposible de combinar)
El naranja Aperol es protagonista absoluto y no requiere de otros tonos paea destacar, sin embargo, estilistas recomiendan contrastarlo con azul cobalto para un efecto mediterráneo potente.
También cobra vida junto a rosa chicle, logrando combinaciones inesperadas y frescas, pero si prefieres sutileza, mezclas con negro, blanco o neutros como nude o marfil resaltan su fuerza sin saturar.