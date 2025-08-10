Suscríbete
Adiós al amarillo mantequilla: el naranja Aperol Spritz será el próximo color de moda

El naranja Aperol Spritz irrumpe como el nuevo color del momento, reemplazando al delicado amarillo mantequilla con una energía que evoca copa en mano, atardecer y verano eterno

August 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two

Getty Images

El amarillo mantequilla ha reinado en la moda de 2025 como un tono suave y neutro, pero su reinado se está apagando. Ahora, el emergente naranja Aperol Spritz, vibrante y chispeante, se perfila como el tono que lo sustituirá con fuerza. Esta transición no solo marca un cambio cromático, sino un giro de narrativa que ahora va de lo tenue a lo extrovertido, de lo delicado a lo luminoso y festivo.

Una ola cítrica en las pasarelas de primavera/verano 2025

El naranja Aperol Spritz se impuso en las pasarelas globales:

  • Bottega Veneta y Prada lo presentaron en faldas estructuradas con corte tailleur, repletas de frescura veraniega en clave rooftop.
  • En París, Dries Van Noten y Loewe inundaron modelos con vibrantes siluetas tangerina, audaces y refrescantes.
  • Burberry y Tove, desde Londres, también se sumaron a esta explosión de cítrico fashion.
Captura de pantalla 2025-08-10 113023.png

Desfile Prada S25

Cortesía

Arquitectura del color: el porqué de su atractivo

Este tono veraniego no es una simple apuesta estética; es un statement emocional. Según expertos, su exuberancia tropical conecta con un deseo colectivo de luz, optimismo y escapismo —una mezcla de moda y coctel, como si llevarlo activara una sensación de verano perpetuo. La conexión con la cultura italiana, con paisajes de terrazas al sol y brindis al atardecer, también refuerza su poder evocador.

Street Style - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026 - Day Five

El naranja Aperol es una apuesta atrevida para el verano, extrovertido, protagonista y con sabor a vacaciones

Getty Images

Diseñadores que ya levantaron copa —y prenda— con este color

  • Versace, Prada, Loewe y Jacquemus lo introdujeron en sus colecciones verano 2025, fusionando la elegancia con el sabor del Aperol.
  • Otras marcas como Cosabella (lencería) y Sheila (swimwear) también abrazaron el naranja para encarnar una vibra sexy, soleada y liberadora.
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two

Grandes casas de lujo retomaron el naranja aperol como la propuesta más novedosa de la temporada

Getty Images

Cómo llevarlo hoy (sin quedar como vaso imposible de combinar)

El naranja Aperol es protagonista absoluto y no requiere de otros tonos paea destacar, sin embargo, estilistas recomiendan contrastarlo con azul cobalto para un efecto mediterráneo potente.
También cobra vida junto a rosa chicle, logrando combinaciones inesperadas y frescas, pero si prefieres sutileza, mezclas con negro, blanco o neutros como nude o marfil resaltan su fuerza sin saturar.

Street Style - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026 - Day Five

Aunque el naranja aperol es protagonista, puedes combinarlo con tonos neutros

Getty Images

colores Tendencias 2025 naranja
Eurídice Aiymet Garavito García
