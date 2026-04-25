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Moda

Nada de lo que ves hoy es nuevo, Jean Paul Gaultier ya lo había hecho antes

Las tendencias que dominan hoy —transparencias, corsetería y códigos de género— ya estaban en el archivo de Jean Paul Gaultier

Abril 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Nada de lo que ves hoy es nuevo, Jean Paul Gaultier ya lo había hecho antes

Karwai Tang/Getty Images

Hay tendencias que parecen surgir de la nada —la ropa interior expuesta, las transparencias sin pudor o la ambigüedad de género convertida en estética—, pero basta mirar el archivo de Jean Paul Gaultier para entender que muchas de esas ideas ya estaban ahí, décadas atrás, ejecutadas con una claridad que hoy pocas veces se alcanza.

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Jean Paul Gaultier no diseñaba solo prendas, proponía una forma distinta de mirar el cuerpo. Mientras gran parte de la industria todavía respondía a códigos rígidos, él convirtió lo que se consideraba íntimo en protagonista. El corset dejó de ser una estructura oculta para convertirse en declaración visible, un gesto que alcanzó su punto más icónico cuando Madonna lo llevó al escenario con aquella silueta cónica que sigue replicándose —con mayor o menor fortuna— en colecciones actuales.

Lo que hoy se etiqueta como genderless o fluido tampoco apareció de forma espontánea. En las pasarelas de Jean Paul Gaultier, hombres con faldas, cuerpos diversos y actitudes fuera de norma no eran casting conceptual sino parte de su lenguaje. No había una narrativa explicativa detrás, ni la necesidad de justificarlo. Existía, simplemente, como una extensión natural de su universo creativo. Esa naturalidad es justo lo que muchas reinterpretaciones contemporáneas no logran recuperar.

Madonna

Nada de lo que ves hoy es nuevo, Jean Paul Gaultier ya lo había hecho antes

Gie Knaeps/Getty Images

El archivo del diseñador funciona hoy como una especie de mapa no reconocido. Las transparencias que dominan las alfombras rojas, el underwear convertido en outfit, la mezcla de códigos masculinos y femeninos… todo tiene un precedente claro. La diferencia está en la intención, pues donde ahora hay cálculo, antes había instinto.

Incluso el revival constante de piezas vintage de Jean Paul Gaultier —en celebridades, editoriales y mercado de reventa— habla menos de nostalgia y más de vigencia. No se trata de rescatar el pasado, sino de volver a una fuente que sigue sintiéndose más precisa que muchas propuestas nuevas.

En ese sentido, el cumpleaños número 74 de Jean Paul Gaultier no es solo una efeméride dentro de la industria, es una excusa incómoda para mirar la moda actual con más atención. Porque si tantas ideas siguen apuntando hacia atrás, la pregunta no es cuánto hemos avanzado, sino por qué seguimos regresando al mismo lugar donde su propuesta está más vigente que nunca.

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